Les actions asiatiques sont prêtes pour la meilleure semaine en deux mois ; le dollar est lourd.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,24 % vendredi et était en passe de réaliser des gains pour un septième jour consécutif. Il s'agira probablement de la meilleure semaine de l'indice depuis mars.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 0,03%, mais l'indice est toujours prêt pour sa meilleure semaine depuis environ deux mois.

L'euro s'échangeait à 1,019 $ et est en passe de connaître sa plus forte hausse hebdomadaire contre le dollar depuis fin mai, après avoir plongé sous la parité la semaine dernière.

La BCE a relevé ses taux d'intérêt de 50 points de base, plus que prévu, pour les porter à zéro pour cent dans la nuit, sa première hausse en 11 ans et mettant fin à une politique de taux d'intérêt négatifs qui était en place depuis 2014.

"Alors que la BCE n'allait jamais bouger de plus de 50 points de base - comme nous l'avons vu de la part de nombreuses autres banques centrales - la hausse de 50 points de base a quand même surpris beaucoup de monde", a déclaré Susan Kilsby, économiste chez ANZ, dans une obligation. "Mais le resserrement rapide des taux est désormais devenu la norme."

L'indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 0,14 %, prolongeant les gains réalisés la veille après que le régulateur chinois de la cybersécurité ait infligé une amende de 1,2 milliard de dollars à Didi Global Inc, signalant potentiellement la fin de la répression réglementaire et ouvrant la voie à la cotation à Hong Kong du géant du transport de personnes.

Les entreprises technologiques sont susceptibles de peser sur les actions américaines aujourd'hui, les futures du Nasdaq étant en baisse de 0,68 % après que la mauvaise publication des résultats de Snap Inc ait sonné l'alarme parmi les investisseurs.

L'avertissement de Snap concernant l'effet d'un ralentissement économique sur les sociétés Internet a fait chuter le cours de l'action de près de 27 % dans les échanges après les heures de marché. Twitter Inc publiera ses résultats plus tard dans la journée.

La principale cryptomonnaie, le bitcoin, était en baisse de 0,48 % à 23 017,15 $ vendredi, mais elle est en hausse de plus de 10 % sur la semaine, ce qui serait son meilleur résultat depuis mars.

Les prix du pétrole ont augmenté vendredi et semblaient prêts pour leur premier gain hebdomadaire en plus d'un mois. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 1,53 % à 105,45 $ le baril, et les contrats à terme sur le pétrole brut WTI américain ont augmenté de 1,45 % à 97,75 $.

La Réserve fédérale américaine se réunit pour fixer les taux d'intérêt la semaine prochaine et les attentes d'une hausse de 100 pb se sont estompées au profit d'une hausse de 75 pb.