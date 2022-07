Les actions asiatiques sont prudentes alors que les marchés à terme de Wall Street baissent.

La recherche de la sécurité a maintenu le dollar américain près de ses plus hauts niveaux en 20 ans, bien que les premières actions aient été légères, les marchés américains étant en vacances.

Les bons du Trésor au comptant étaient fermés mais les contrats à terme ont étendu leurs gains, ce qui implique que les rendements à 10 ans se maintiennent autour de 2,88 % après avoir chuté de 61 points de base depuis leur sommet de juin.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,3 %, tandis que le Nikkei japonais a ajouté 0,9 %.

Cependant, les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé de 0,4 %, après s'être stabilisés un peu vendredi.

David J. Kostin, analyste chez Goldman Sachs, a fait remarquer que tous les secteurs du S&P 500, à l'exception de l'énergie, ont enregistré des rendements négatifs au cours du premier semestre de l'année dans un contexte de volatilité extrême.

"Le marché baissier actuel a été entièrement motivé par les valorisations plutôt que par la réduction des estimations de bénéfices", a-t-il ajouté.

"Cependant, nous nous attendons à ce que les prévisions de marge bénéficiaire du consensus diminuent, ce qui entraînera des révisions à la baisse des BPA, que l'économie tombe ou non en récession."

La saison des bénéfices commence le 15 juillet et les attentes sont marquées à la baisse en raison des coûts élevés et du ralentissement des données.

Les prévisions très surveillées de la Réserve fédérale d'Atlanta concernant le PIB actuel ont glissé à un taux annualisé de -2,1 % pour le deuxième trimestre, ce qui implique que le pays est déjà en récession technique.

Le rapport sur l'emploi de vendredi devrait montrer un ralentissement de la croissance de l'emploi à 270 000 en juin, avec un léger ralentissement du salaire moyen à 5,0 %.

Pourtant, il est presque certain que le procès-verbal de la réunion de politique monétaire de juin de la Fed, qui se tiendra mercredi, sera hawkish, étant donné que le comité a choisi de relever les taux de 75 points de base.

Le marché estime qu'il y a environ 85 % de chances qu'une nouvelle hausse de 75 points de base ait lieu ce mois-ci et que les taux atteignent 3,25-3,5 % d'ici la fin de l'année.

"Mais le marché a également décidé d'évaluer un profil de réduction des taux de plus en plus agressif pour la Fed en 2023 et 2024, ce qui correspond à une probabilité croissante de récession", ont noté les analystes de la NAB.

"Environ 60 points de base de réductions de la Fed sont maintenant prévus pour 2023."

En ce qui concerne les devises, la demande des investisseurs pour le havre de sécurité le plus liquide a eu tendance à profiter au dollar américain qui est proche de ses plus hauts niveaux depuis deux décennies par rapport à un panier de concurrents à 105,04.

L'euro est resté stable à 1,0433 $ et n'est pas loin de son récent creux de cinq ans à 1,0349 $. La Banque centrale européenne devrait relever ses taux d'intérêt ce mois-ci pour la première fois en dix ans, et l'euro pourrait bénéficier d'un coup de pouce si elle décide de faire un demi-point plus agressif.

Le yen japonais a également attiré quelques flux de valeurs refuges à la fin de la semaine dernière, ramenant le dollar à 135,00 yens depuis un sommet de 24 ans à 137,01.

Un dollar élevé et des taux d'intérêt en hausse n'ont pas été favorables à l'or non productif, qui était bloqué à 1 808 $ l'once après avoir touché un plus bas de six mois la semaine dernière. [GOL/]

Les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale ont également miné les métaux industriels, le cuivre atteignant son plus bas niveau en 17 mois après avoir chuté de 25 % depuis son sommet de mars. [MET/L]

Le pétrole s'est généralement mieux comporté, les contraintes d'approvisionnement et le conflit en Ukraine ayant compensé les inquiétudes concernant la demande. Les restrictions de production en Libye et une grève prévue parmi les travailleurs norvégiens du pétrole et du gaz ne sont que les derniers coups portés à la production. [O/R]

Pourtant, les vendeurs étaient de sortie tôt lundi et le Brent a glissé de 34 cents à 111,29 $, tandis que le brut américain a perdu 23 cents à 108,20 $ le baril.