Les actions asiatiques sont prudentes avant le test d'inflation aux États-Unis, le bitcoin glisse

Les actions asiatiques ont connu un départ prudent lundi, les investisseurs attendant avec impatience une lecture clé de l'inflation américaine cette semaine pour obtenir des indications sur la politique monétaire, tandis que le bitcoin a pris un coup de marteau après que la Chine a réprimé l'extraction et le commerce de la crypto-monnaie.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a été à peine modifié dans des échanges lents. Le Nikkei japonais a gagné 0,1% et la Corée du Sud est restée stable.

Les contrats à terme du Nasdaq ont perdu 0,2 % et ceux du S&P 500 ont progressé d'une fraction.

Après que les enquêtes sur les secteurs de services mondiaux publiées vendredi ont montré une croissance spectaculaire, tous les yeux seront tournés vers les chiffres de la consommation personnelle et de l'inflation aux États-Unis cette semaine.

Une lecture élevée des chiffres de l'inflation de base sonnerait l'alarme et pourrait relancer les discussions sur une réduction rapide des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine.

L'agenda prévoit une foule d'intervenants de la Fed cette semaine, y compris l'influente gouverneure du conseil de la Fed, Lael Brainard, et les marchés seront impatients de savoir s'ils s'en tiennent au scénario de la patience de la politique.

L'enquête mensuelle de BofA auprès des gestionnaires de fonds a révélé qu'un nombre record de 69 % des répondants s'attendaient à une croissance économique et une inflation supérieures à la tendance au niveau mondial.

En conséquence, les gestionnaires se sont tournés vers les matières premières et les produits cycliques tardifs, où les surpondérations ont atteint des sommets inégalés depuis 15 ans, tandis que le bitcoin est la valeur la plus recherchée.

"Avec de telles vues haussières sur la croissance et l'inflation, le risque pour les investisseurs est que la croissance ralentisse et que l'inflation s'avère temporaire", ont indiqué les analystes de BofA dans une note.

"De plus, la technologie, considérée comme encombrée assez récemment, est maintenant revenue à une sous-pondération et bénéficierait probablement d'un apaisement des craintes d'inflation."

L'encombrement du bitcoin l'a rendu vulnérable à une vente, les investisseurs se précipitant en masse vers la sortie, le voyant chuter de 50 % par rapport à son plus haut historique. La crypto-monnaie a perdu 13 % dans la seule journée de dimanche et s'échangeait pour la dernière fois à 34 601 dollars, soit une baisse de 8 %.

Elle a souffert en partie des mesures prises par la Chine pour réprimer l'extraction et le commerce de la plus grande crypto-monnaie dans le cadre de ses efforts continus pour prévenir les risques spéculatifs et financiers.

Les principales devises sont restées stables en comparaison, l'euro se maintenant à 1,2179 $ après avoir échoué à plusieurs reprises à franchir la résistance graphique autour de 1,2244 $ la semaine dernière.

Le dollar était au ralenti face au yen à 108,94, coincé entre le support à 108,56 et la résistance autour de 109,33. Contre un panier de devises, le dollar s'est stabilisé à 90,073 après avoir atteint vendredi son plus bas niveau depuis janvier à 89,646.

La mollesse du dollar s'est combinée aux inquiétudes sur l'inflation et à la volatilité sauvage des cryptomonnaies pour remettre l'or en faveur. Le métal était dernièrement à 1 881 dollars l'once , après avoir atteint son plus haut depuis janvier.

"La combinaison récente de l'IPC américain fort, de l'emploi faible et des décideurs de la Fed disposés à laisser l'inflation dépasser tout en ciblant l'écart d'emploi, pourrait rester haussière pour l'or pendant un certain temps encore", a déclaré Michael Hsueh, stratège des matières premières et des devises chez Deutsche Bank.

"Le redressement de l'or a été associé à la forte reprise de certaines parties du complexe des matières premières, de plus en plus représentées par les indices de l'agriculture, des métaux et des transports cette année, et à un sommet de 8 ans des attentes d'inflation à 10 ans aux États-Unis."

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté lundi après avoir subi une perte la semaine dernière, les investisseurs se préparant au retour de l'approvisionnement en brut iranien.

Le Brent a gagné 6 cents à 66,50 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain a gagné 11 cents à 63,69 dollars le baril.