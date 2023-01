Les actions asiatiques sont prudentes, la BOJ doit prendre une décision politique cruciale

Il y a même eu des rumeurs selon lesquelles la BOJ pourrait tenir une réunion d'urgence lundi alors qu'elle s'efforce de défendre son nouveau plafond de rendement face à des ventes massives.

Les marchés étaient donc anxieux et le Nikkei japonais a perdu 0,9 % en début de séance.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a légèrement augmenté de 0,2%, les espoirs d'une réouverture rapide de la Chine lui ayant permis de gagner 4,2% la semaine dernière.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont tous deux reculé de 0,1 %, après le rebond de Wall street la semaine dernière.

La saison des résultats s'accélère cette semaine, avec notamment Goldman Sachs, Morgan Stanley et le premier grand nom de la technologie, Netflix.

Les dirigeants mondiaux, les décideurs politiques et les chefs d'entreprise les plus importants participeront au Forum économique mondial de Davos et de nombreux banquiers centraux prendront la parole, dont pas moins de neuf membres de la Réserve fédérale américaine.

La réunion officielle de deux jours de la BOJ se termine mercredi et les spéculations vont bon train sur le fait qu'elle devra apporter des modifications à sa politique de contrôle de la courbe des taux (YCC) étant donné que le marché avait poussé les taux à 10 ans au-dessus de son nouveau plafond de 0,5 %.

La BOJ a acheté près de 5 trillions de yens (39,12 milliards de dollars) d'obligations vendredi dans le cadre de sa plus grande opération quotidienne jamais enregistrée, mais les rendements ont tout de même terminé la séance en hausse à 0,51 %.

Cependant, elle a tenté de devancer les vendeurs spéculatifs en annonçant qu'elle effectuerait un autre tour de table d'urgence aujourd'hui, suggérant qu'elle était déterminée à défendre sa politique de rendement, du moins pour le moment.

"Il est toujours possible que la pression du marché force la BOJ à ajuster davantage ou à sortir du YCC", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note. "Nous ne pouvons pas ignorer cette possibilité, mais à ce stade, nous ne la considérons pas comme un scénario principal."

"Bien que la demande intérieure ait commencé à se redresser et que l'inflation continue d'augmenter, l'économie ne se réchauffe pas au point de pouvoir tolérer une forte hausse des taux d'intérêt et un risque potentiel de forte appréciation du yen", ont-ils ajouté. "Ainsi, nous pensons que l'environnement économique ne soutient pas fortement des changements de politique consécutifs."

LE YEN NON ANCRÉ

La politique d'ultra-assouplissement de la BOJ a agi comme une sorte d'ancre pour les rendements dans le monde entier, tout en tirant le yen vers le bas. Si elle abandonnait cette politique, elle exercerait une pression à la hausse sur les rendements des marchés développés et verrait probablement le yen bondir.

Le dollar est déjà à son plus bas niveau depuis mai, à 128,03 yens, après avoir perdu 3,2% la semaine dernière, et menace de briser le support majeur autour de 126,37.

L'euro a également perdu 1,5 % par rapport au yen la semaine dernière, mais il a été aidé par des gains sur un dollar largement plus faible qui l'a fait s'établir à 1,0826 $ lundi, juste à côté d'un sommet de neuf mois.

Le dollar a été miné par la baisse des rendements obligataires américains, le marché pariant que la Réserve fédérale peut être moins agressive dans le relèvement des taux étant donné que l'inflation a clairement pris le virage.

Les contrats à terme impliquent maintenant qu'il n'y a presque aucune chance que la Fed augmente les taux d'un demi-point en février, un mouvement d'un quart de point étant considéré comme une probabilité de 94 %.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont en baisse à 3,51 %, après avoir chuté de 6 points de base la semaine dernière pour se rapprocher de leur creux de décembre, et de leur objectif graphique majeur, de 3,402 %.

Alan Ruskin, responsable mondial de la stratégie G10 FX chez Deutsche Securities, a déclaré que le desserrement des goulots d'étranglement de l'offre mondiale au cours des derniers mois s'est avéré être un choc désinflationniste qui augmente les chances d'un atterrissage en douceur pour l'économie américaine.

"La baisse de l'inflation elle-même encourage un atterrissage en douceur par le biais de gains salariaux réels, en permettant à la Fed de faire plus facilement une pause et en encourageant un marché obligataire qui se comporte mieux, avec des retombées favorables sur les conditions financières", a déclaré Ruskin.

"Un atterrissage en douceur réduit également le risque de queue de taux américains beaucoup plus élevés, et cette réduction des primes de risque favorise l'appétit pour le risque au niveau mondial."

La baisse des rendements et du dollar a profité à l'or, qui a bondi de 2,9 % la semaine dernière pour atteindre son plus haut niveau depuis avril et s'échangeait dernièrement à 1 918 $ l'once. [GOL/]

Les prix du pétrole ont également grimpé la semaine dernière dans l'espoir que la réouverture rapide de la Chine stimule la demande. Les données sur la mobilité, le trafic et les voyages de transport en Chine ont montré une forte reprise du mouvement avant les vacances du Nouvel An lunaire la semaine prochaine. [O/R]

Les données chinoises sur la croissance économique, les ventes au détail et la production industrielle attendues cette semaine seront certainement sombres, mais les marchés verront probablement au-delà de cela une reprise rapide maintenant que les restrictions liées au coronavirus ont été abandonnées.

Tôt lundi, le Brent était en hausse de 8 cents à 85,36 $ le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 10 cents à 79,96 $.

(1 $ = 127,8000 yens)