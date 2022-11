Les actions asiatiques sont prudentes, les obligations nerveuses après les avertissements de la Fed

Le dollar et les rendements obligataires ont été poussés à la hausse cette nuit lorsque le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré que les taux d'intérêt pourraient devoir atteindre une fourchette de 5 à 7 % pour être "suffisamment restrictifs" pour freiner l'inflation.

Cette déclaration a porté un coup aux investisseurs qui avaient parié que les taux atteindraient un sommet à 5 % et ont vu les contrats à terme sur les fonds fédéraux se vendre, car les marchés ont évalué qu'il était plus probable que les taux atteignent un sommet à 5-5,25 %, plutôt qu'à 4,75-5,0 %.

Les rendements à deux ans sont remontés à 4,46 %, retraçant un peu la forte baisse de 33 points de base de la semaine dernière, due à l'inflation, pour atteindre un plancher de 4,29 %. Ils restent ainsi 69 points de base au-dessus des rendements à 10 ans, la plus grande inversion depuis 1981. [US/]

"Le message porte sur le désir de la Fed de se pencher contre ce qu'elle considérerait comme un relâchement prématuré des conditions financières", a déclaré Brian Daingerfield, analyste chez NatWest Markets. "Et sur ce plan, message reçu".

"La Fed semble carrément se concentrer sur le sur-signal sur le front du resserrement et espérer que les données ralentissent à un point où ils peuvent avoir la flexibilité de sous-tirer."

Les avertissements de récession du marché obligataire n'étaient pas ce que Wall street voulait entendre, et ils ont laissé les contrats à terme du S&P 500 plats vendredi, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont légèrement augmenté de 0,1%.

Les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont augmenté de 0,7% et les contrats à terme FTSE de 0,3%.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a rebondi de 0,6 %, après avoir glissé pendant deux sessions.

Les valeurs vedettes chinoises ont reculé de 0,1 % sur la base d'informations selon lesquelles Pékin a demandé aux banques de contrôler les liquidités sur le marché obligataire après que la flambée des rendements ait entraîné des pertes pour certains investisseurs.

On craignait également qu'une recrudescence des cas de COVID-19 en Chine ne remette en cause les plans d'assouplissement des restrictions strictes de mouvement qui ont étranglé l'économie.

BOJ PAS POUR TOURNER

Le Nikkei japonais a enregistré une légère hausse de 0,2 %. Les données ont montré que l'inflation n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans, car la faiblesse du yen a fait grimper le coût des importations.

Pourtant, la Banque du Japon soutient que l'inflation est principalement due aux coûts de l'énergie, qui échappent à son contrôle, et que l'économie doit continuer à bénéficier de politiques très souples.

La situation était radicalement différente en Grande-Bretagne, où le ministre des finances Jeremy Hunt venait d'annoncer des hausses d'impôts et des réductions de dépenses dans le but de rassurer les marchés que le gouvernement était sérieux dans sa lutte contre l'inflation.

Des prédictions sinistres selon lesquelles l'économie était déjà en récession ont vu la livre sterling s'établir à 1,1890 $, loin du sommet de la semaine de 1,2026 $.

Cela a contribué à un large rebond du dollar, qui a atteint 106,70 sur un panier de devises, en hausse par rapport à un creux de trois mois de 105,30 touché en début de semaine.

Le dollar a atteint 140,20 yens et s'est éloigné de son récent plancher de 137,67, mais a rencontré une résistance autour de 140,70/80.

L'euro s'est maintenu à 1,0368 $, après avoir atteint un pic de quatre mois à 1,0481 $ mardi. Certains responsables politiques ont plaidé pour la prudence en matière de resserrement.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, prononcera un discours-programme plus tard dans la journée de vendredi qui pourrait proposer des indications sur la manière dont la majorité de la banque pourrait pencher.

Sur les marchés des matières premières, le rebond du dollar et des rendements a fait redescendre l'or à 1 762 $ l'once après avoir atteint un sommet à 1 786 $ en début de semaine. [GOL/]

Les contrats à terme sur le pétrole se sont stabilisés en début de séance, mais ont enregistré de fortes pertes pour la semaine en raison des inquiétudes concernant la demande chinoise et des taux d'intérêt américains toujours plus élevés. [O/R]

Le Brent a gagné 61 cents pour atteindre 90,39 $, mais reste en baisse de 5,8 % sur la semaine, tandis que le brut américain a gagné 75 cents pour atteindre 82,39 $ le baril. [O/R]