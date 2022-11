Les actions asiatiques sont réconfortées par la reprise de l'immobilier en Chine

Les actions des sociétés immobilières chinoises ont bondi après que l'organisme de réglementation des valeurs mobilières du pays ait levé l'interdiction de refinancer les actions des sociétés immobilières cotées.

Cela a permis aux valeurs vedettes chinoises de rebondir de 1,1 %, tandis que l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a gagné 0,7 %.

Le Nikkei japonais est resté à la traîne avec une baisse de 0,4 %, tandis que la Corée du Sud a progressé de 0,3 %.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont tous deux augmenté de 0,1%. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont perdu 0,2% et les contrats à terme FTSE 0,1%.

Les marchés étaient toujours nerveux à l'idée que l'élargissement du réseau de restrictions en Chine conduise à davantage de troubles publics et mine davantage la croissance.

Les analystes de Nomura ont déclaré que leur indice des blocages montrait maintenant que l'équivalent de 25 % du PIB chinois était affecté, par rapport à un précédent pic de 21 % en avril dernier.

"Bien que les lockdowns complets de type Shanghai puissent être évités, les lockdowns partiels dans un nombre croissant de villes peuvent être plus coûteux que les lockdowns complets dans quelques villes seulement", a noté Nomura.

Soulignant l'impact considérable des politiques de Pékin, les actions d'Apple Inc. ont chuté de 2,6 % à la suite d'informations selon lesquelles les restrictions COVID-19 entraîneraient un déficit important de la production d'iPhone pro.

"La politique zéro COVID en Chine a été un coup de massue absolu pour la chaîne d'approvisionnement d'Apple", a déclaré Daniel Ives, analyste chez Wedbush.

"Nous estimons qu'Apple a maintenant d'importantes pénuries d'iPhone qui pourraient enlever grosso modo au moins 5 % des unités au cours du trimestre et potentiellement jusqu'à 10 % en fonction des prochaines semaines en Chine autour de la production et des protestations de Foxconn."

PLUS HAUT POUR PLUS LONGTEMPS

Le sentiment s'est également dégradé lorsque le président de la Banque de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, est devenu le dernier responsable à éteindre les spéculations selon lesquelles la banque centrale inverserait le cours des taux d'intérêt relativement rapidement l'année prochaine.

Cela a accentué les tensions avant le discours du président de la Fed, Jerome Powell, mercredi, qui s'annonce comme un événement majeur en termes de messages, les marchés aspirant à un pivot sur la politique.

Les analystes pensent qu'ils pourraient être déçus.

"Nous pensons qu'il confirmera essentiellement un ralentissement du rythme des hausses lors de la réunion de décembre, ce qui est presque entièrement pris en compte", a déclaré Jan Nevruzi, analyste chez NatWest Markets. "Mais nous pensons également qu'il réitérera que la Fed a l'intention de rester en territoire restrictif tout au long de l'année prochaine."

"L'adoucissement de l'IPC d'octobre était une bonne nouvelle, mais ce n'est pas encore une victoire complète, alors que les données sur la croissance et le marché du travail sont toujours solides", a-t-il ajouté. "On ne sent pas qu'il y a une possibilité que Powell revienne sur son attitude belliciste."

La Fed n'est pas la seule à être hawkish, avec la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui prévient que l'inflation de la zone euro n'a pas atteint son pic et pourrait aller encore plus haut.

Les chiffres de l'inflation en Allemagne et en Espagne sont attendus plus tard ce mardi, avant le principal rapport de la zone euro mercredi.

Les commentaires de Mme Lagarde avaient initialement aidé l'euro à atteindre un pic de cinq mois à 1,0497 $ pendant la nuit, mais un rebond du dollar américain l'a ramené à 1,0350 $.

Le dollar a également rebondi à 138,87 yens, après avoir brièvement touché un creux de trois mois à 137,50 pendant la nuit. Le Dollar Index est remonté à 106,57, après avoir été aussi bas que 105,31 pendant la nuit.

Le dollar s'est toutefois replié sur le yuan offshore à 7,2161, après avoir bondi de 0,7 % lundi.

Le bitcoin a chuté après que l'important créancier de cryptomonnaies BlockFi s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, ainsi que huit sociétés affiliées.

Sur les marchés des matières premières, les girations du dollar ont vu l'or se replier à 1 744 dollars l'once après avoir brièvement atteint 1 763 dollars. [GOL/]

Les prix du pétrole américain ont atteint leur plus bas niveau de l'année au cours de la nuit, les inquiétudes concernant la demande chinoise s'opposant aux discussions sur une éventuelle réduction de la production de l'OPEP+. [O/R]

Les contrats à terme sur le brut américain ont glissé de 34 cents dans les premiers échanges pour atteindre 76,90 $ le baril, bien que cela soit loin d'un creux de 73,60 $, tandis que le Brent a perdu 28 cents pour atteindre 82,91 $.