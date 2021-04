Les actions asiatiques sont sur la défensive, le dollar se débat près de son plus bas niveau sur un mois

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a marqué une pause après deux jours consécutifs de hausse. Il était en dernier lieu à 690,53, loin du record de 745,89 atteint en février.

L'indice Nikkei du Japon a augmenté de 0,2 %, tandis que l'indice KOSPI de la Corée du Sud a progressé légèrement

L'indice de référence de l'Australie a glissé de 0,4 %, les mineurs étant pénalisés par la baisse des prix du minerai de fer et du charbon.

Les actions mondiales ont bondi au cours des dernières semaines, grâce au succès des déploiements des vaccins COVID-19 dans le monde, aux plans de relance américains et à la hausse des prévisions d'inflation aux États-Unis.

"Cependant, la remontée des rendements du Trésor a commencé à exercer un test de valorisation sur certaines parties des marchés d'actions mondiaux, la valeur surperformant la croissance", ont écrit les analystes de Jefferies dans une note.

"De même, il y a moins d'actions offrant des rendements décents et des gains en capital plus élevés."

JPMorgan Asset Management a réduit son exposition globale aux marchés émergents (ME) "principalement en raison de perspectives moins optimistes sur les ME d'Asie", a écrit Patrik Schowitz, son stratège multi-actifs mondial, dans une note.

"La Chine s'est suffisamment redressée pour que les responsables politiques puissent se permettre d'être plus prudents et de s'inquiéter davantage de la maîtrise des risques liés à la dette et au marché immobilier. Cela constituera un vent contraire pour les actions chinoises, malgré la solidité de l'économie", a ajouté M. Schowitz.

Les actions chinoises ont commencé la journée de jeudi dans le rouge, l'indice CSI300 à valeur sûre ayant perdu 0,2 %.

JPMorgan Asset Management est moins enthousiaste à l'égard des actions technologiques qui, selon M. Schowitz, devraient avoir moins d'impact sur les bénéfices attendus à court terme et sont "très chères" par rapport à la valeur

Au cours de la nuit, Wall Street a terminé en demi-teinte, le secteur des technologies étant le principal contre-performant après la vente de Coinbase le jour de son introduction en bourse, entraînant le Nasdaq à la baisse

La cotation de Coinbase a coïncidé avec un prix record pour le bitcoin, qui a atteint un peu moins de 65 000 dollars, mais l'euphorie s'est avérée de courte durée puisque le titre a chuté de près de 20 % par rapport à son niveau d'ouverture pour s'échanger à 328 dollars

"Ce serait un peu douloureux si vous aviez acheté l'action à son pic intraday de 429,54 dollars", a déclaré Rodrigo Catril, stratège de la NAB.

Les résultats des banques américaines ont été l'autre point fort, Goldman Sachs, JP Morgan et Wells Fargo ayant annoncé de bons résultats.

Dans les devises, le dollar américain était en passe de connaître une quatrième journée consécutive de baisse par rapport à ses principaux homologues.

Les investisseurs en devises gardent un ?il sur les rendements des bons du Trésor, le risque le plus important étant une éventuelle panique du marché face à l'accélération de l'inflation.

Les principaux responsables politiques, y compris la Réserve fédérale américaine, ont répété à plusieurs reprises que le marché du travail était encore suffisamment léthargique pour contenir l'inflation pendant plusieurs années, même s'il pourrait y avoir des pics temporaires qu'ils sont prêts à ignorer

Par rapport au yen japonais, le dollar a reculé pour la quatrième journée consécutive à 108,93. L'euro a augmenté à 1,195 $ et la livre sterling a progressé d'un cran à 1,3790 $.

Le dollar australien est resté proche de son plus haut niveau depuis trois semaines, à 0,7736 dollar, après avoir enregistré mercredi sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 19 février. Son homologue néo-zélandais était en hausse à 0,7160 $, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 23 mars.

Dans les matières premières, le pétrole a rendu une partie de ses gains de mercredi, où il a grimpé de près de 5 % en raison des signes d'augmentation de la demande de brut

Le pétrole brut Brent a perdu 40 cents à 66,18 dollars le baril. Le pétrole brut léger a glissé à 62,75 dollars

L'or était en hausse de 0,1 % à 1 738,8 dollars l'once.