Les actions asiatiques souffrent des taux, le dollar a le vent en poupe

Les investisseurs s'attendent à des données américaines plus difficiles, notamment les mesures ISM de l'industrie manufacturière et des services, très surveillées, ces dernières étant particulièrement importantes après le pic d'activité inattendu de janvier.

Il y a également au moins six décideurs de la Réserve fédérale qui s'exprimeront cette semaine pour proposer un commentaire sur la probabilité de nouvelles hausses de taux.

La Chine dispose d'enquêtes sur le secteur manufacturier et le Congrès national du peuple débute ce week-end et verra de nouveaux objectifs et politiques économiques, ainsi qu'un remaniement des responsables gouvernementaux.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,5 %, après avoir perdu 2,6 % la semaine dernière. Le Nikkei japonais a reculé de 0,4 % et la Corée du Sud de 0,9 %.

Les contrats à terme du S&P 500 sont restés stables, tandis que ceux du Nasdaq ont augmenté de 0,1%. Des données solides sur les dépenses et les prix de base ont permis au S&P 500 de casser le support à 4 000 vendredi et de retracer 61,2 % du rallye de cette année.

Les contrats à terme de la Fed prévoient maintenant que les taux atteignent un sommet autour de 5,42 %, ce qui implique au moins trois hausses supplémentaires par rapport à la fourchette actuelle de 4,50 % à 4,75 %. Les marchés ont également revu à la hausse les hausses de taux probables de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre.

Bruce Kasman, responsable de la recherche économique chez JPMorgan, a ajouté une autre hausse d'un quart de point aux perspectives de la BCE, les portant à 100 points de base. Le rendement des obligations allemandes à 2 ans a dépassé 3,0 % vendredi pour la première fois depuis 2008.

"Le risque est clairement orienté vers une plus grande action de la Fed", dit Kasman.

"La demande s'avère résistante face au resserrement et les dommages persistants causés à l'offre par la pandémie limitent la modération de l'inflation", ajoute-t-il. "La transmission du changement rapide de politique toujours en cours soulève également le risque d'une récession non voulue par les banques centrales."

Selon l'influent indicateur "GDP Now" de la Fed d'Atlanta, l'économie américaine a connu une croissance annualisée de 2,7 % au premier trimestre, ce qui ne montre aucun ralentissement par rapport au trimestre de décembre.

Des taux et des rendements plus élevés étirent les valorisations des actions, en particulier celles dont les ratios PE sont élevés et les dividendes faibles, ce qui inclut une grande partie du secteur technologique.

Les actions américaines se négocient à un multiple cours/bénéfices d'environ 17,5 fois les bénéfices à terme, contre 12 fois pour les actions non américaines.

Les obligations du Trésor à dix ans rapportent également plus de deux fois le rendement estimé des dividendes de l'indice S&P 500, et ce, avec beaucoup moins de risques.

La saison des bénéfices étant presque terminée, environ 69 % des bénéfices ont surpris à la hausse, contre une moyenne historique de 76 %, et la croissance annuelle des bénéfices tourne autour de -2 %.

Le changement à la hausse des attentes de la Fed a été une aubaine pour le dollar américain, qui a grimpé de 1,3 % sur un panier de devises la semaine dernière pour s'établir à 105,220.

L'euro était bloqué à 1,0548 $, après avoir touché vendredi un plus bas de sept semaines à 1,0536 $.

Le dollar a atteint un sommet de neuf semaines sur le yen pour s'établir à 136,40, aidé en partie par les commentaires dovish des principaux décideurs de la Banque du Japon.

La hausse du dollar et des rendements a pesé sur l'or, qui a perdu 1,7 % la semaine dernière et se situait dernièrement à 1 812 $ l'once. [GOL/]

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, la perspective d'une baisse des exportations russes étant contrebalancée par la hausse des stocks aux États-Unis et les inquiétudes concernant l'activité économique mondiale. [O/R]

Le Brent a gagné 35 cents à 83,51 $ le baril, tandis que le brut américain a gagné 34 cents à 76,66 $ le baril.