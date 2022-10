Les actions asiatiques stagnent dans un contexte de volatilité mondiale

Au Japon, la confiance des fabricants a chuté pour un deuxième mois consécutif, selon un sondage Reuters, faisant passer le dollar/yen au-dessus de 146 pour la première fois depuis 1998. La moyenne des actions Nikkei a ouvert en hausse de 0,17 %.

Le Japon prendra les mesures nécessaires sur le marché des changes si besoin est et la position du pays ne change pas du tout, a déclaré mercredi l'agence de presse Jiji Press citant le ministre des Finances Shunichi Suzuki.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,04%, tandis que l'indice KOSPI de Séoul a baissé de 0,08% et. L'indice australien, riche en ressources, était en hausse de 0,2 %.

La nuit dernière, il y a eu peu de bonnes nouvelles.

Le Fonds monétaire international a réduit ses prévisions de croissance mondiale pour 2023 de 2,9 % à 2,7 %, avertissant que les pressions de l'inflation, les crises énergétiques et alimentaires provoquées par la guerre et les taux d'intérêt plus élevés pourraient faire basculer le monde dans la récession et l'instabilité des marchés financiers.

La Banque d'Angleterre a averti les fonds de pension britanniques et d'autres investisseurs de mettre de l'ordre dans leurs affaires d'ici vendredi, date à laquelle elle mettra fin à un vaste programme d'achat d'obligations visant à calmer les mouvements en dents de scie observés sur les gilts et la livre sterling ces derniers jours.

Les avertissements, avant les données sur l'inflation américaine de mercredi et jeudi qui devraient maintenir la Fed sur une trajectoire agressive de hausse des taux, ont fait plonger les actions à Wall street.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont chuté de 0,65% et 1,10%, bien que le Dow Jones Industrial Average ait réussi à clôturer en hausse de 0,12%.

Les obligations de référence à 10 ans ont plongé à 3,9470 %, après avoir ouvert à 3,9510 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé de 51 cents, soit 0,5%, à 93,78 dollars le baril à 0033 GMT. Le brut West Texas Intermediate américain était à 88,66 $ le baril, en baisse de 69 cents, soit 0,8 %. Il s'agit de la troisième baisse consécutive des prix, les investisseurs s'inquiétant de la chute de la demande de carburant et du resserrement des restrictions COVID-19 en Chine.

L'or au comptant a baissé de 0,12 % à 1 663,1 dollars l'once.