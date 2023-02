Les actions asiatiques stagnent, le rallye du dollar s'interrompt en raison des signaux de la Fed

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a reculé de 0,34% à 531,85, oscillant autour des 529,30, son plus bas niveau en six semaines atteint la semaine dernière.

L'indice est en baisse de près de 3 % ce mois-ci après avoir bondi de 8,6 % en janvier, une série de données économiques américaines robustes ayant renforcé les craintes que les taux d'intérêt doivent encore augmenter et rester plus élevés pendant plus longtemps.

Le marché estime désormais que les taux d'intérêt américains devraient culminer à 5,30 % en juillet et rester au-dessus de 5 % d'ici la fin de l'année, s'éloignant ainsi des attentes de réductions de taux plus importantes cette année.

Le Nikkei japonais a progressé de 0,01 %, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200 a reculé de 0,52 %. Les actions chinoises devaient démarrer à plat tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a ouvert en baisse de 0,1%.

"La toile de fond des inquiétudes concernant l'inflation aux États-Unis maintient toujours les risques d'une politique monétaire plus stricte que prévu, et les rendements restent un point d'attention clé alors que les marchés américains reviennent plus tard dans la journée", ont déclaré les stratèges de Saxo Markets.

Les marchés américains étaient fermés lundi en raison du congé du President's Day.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 3,5 points de base à 3,863 %, après avoir touché vendredi un sommet de trois mois à 3,929 %.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans a augmenté de 1 point de base à 3,899 %, tandis que celui du papier du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement au rythme des attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 5,4 points de base à 4,677 %.

Les investisseurs se concentrent sur la publication, mercredi, du compte rendu de la dernière réunion de la Fed, qui a relevé les taux d'intérêt de 25 points de base.

Sur le marché des devises, le dollar s'est maintenu juste en dessous de ses récents sommets alors qu'un rallye de trois semaines s'est estompé, les traders attendant les données européennes et américaines sur la fabrication plus tard mardi et l'indice des prix PCE de vendredi pour les aider à guider leurs prochaines étapes. [/FRX]

Philip Wee, stratège en devises de DBS, a déclaré que le marché se prépare à une autre surprise dans les données PCE après les fortes lectures de l'emploi non agricole et de l'IPC aux États-Unis ce mois-ci.

Le Dollar Index, qui mesure la devise américaine par rapport à six autres rivaux, était en dernier lieu à 104,01, juste en dessous d'un sommet de six semaines de 104,67 qu'il a touché vendredi. L'euro a chuté de 0,12 % à 1,0669 $, et devrait mettre fin à quatre mois consécutifs de gains et terminer le mois de février en baisse.

Le yen s'est affaibli de 0,12 % à 134,40 par dollar, tandis que la livre sterling était dernière à 1,2022 $, en baisse de 0,13 %.

Le pétrole brut américain était en hausse de 1,02% à 77,12 $ le baril et le Brent était à 83,80 $, en baisse de 0,32% sur la journée. [O/R]