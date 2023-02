Les actions asiatiques suivent Wall street à la baisse dans le concert des orateurs de la Fed.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a glissé de 0,3 %. Le Nikkei japonais a également reculé de 0,3 %.

Les blue chips chinoises ont reculé de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,2 %, plombé par une baisse plus importante de 0,7 % des valeurs technologiques.

Mercredi, les actions d'Alphabet Inc ont chuté de 7,7 % après que son nouveau chatbot IA Bard a donné une réponse incorrecte dans une vidéo promotionnelle, entraînant le S&P 500 et le Nasdaq en baisse de plus de 1 %.

Pour ajouter à l'humeur prudente, les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré que d'autres hausses de taux d'intérêt sont à prévoir, la banque centrale américaine poursuivant ses efforts pour contrôler l'inflation. Aucun d'entre eux n'a cependant laissé entendre que le solide rapport sur l'emploi de janvier pourrait entraîner des mesures politiques plus agressives.

"Maintenant que l'inflation a dépassé son pic et que de nombreuses banques centrales ont commencé à ralentir le rythme de leur resserrement politique, les marchés recommencent à scruter leurs communications à la recherche de preuves de ce qui est à venir", a déclaré Jennifer McKeown, économiste mondiale en chef chez Capital Economics.

"Mais malgré la forte poussée de transparence de ces deux dernières décennies, les banques centrales ont du mal à transmettre le bon message, les données contradictoires ajoutant à la confusion sur les perspectives d'inflation dans un monde post-pandémique."

Mercredi, le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que le passage à un taux des fonds fédéraux compris entre 5,00 % et 5,25 % "semble une vision très raisonnable de ce que nous devrons faire cette année afin de réduire les déséquilibres de l'offre et de la demande."

Le gouverneur Christopher Waller a déclaré que la bataille pour atteindre l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed "pourrait être un long combat". Mais le gouverneur Lisa Cook a déclaré que les importants gains d'emplois en janvier avec une croissance modérée des salaires augmentaient les espoirs d'un "atterrissage en douceur".

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré que si l'inflation restait élevée, des signes encourageants montraient que l'inadéquation entre l'offre et la demande s'atténuait dans de nombreux secteurs de l'économie.

Le marché obligataire s'est un peu repris après avoir été pris à contre-pied par le rapport sur l'emploi américain de janvier, ce qui a forcé beaucoup de gens à se repositionner pour un pic plus élevé du taux des fonds fédéraux.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des opérateurs quant à une hausse des taux des fonds fédéraux, a baissé de 2 points de base à 4,4375 % jeudi, tandis que le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a glissé de 5 points de base à 3,6012 %.

Les contrats à terme prévoient que le taux cible de la Fed culminera à 5,132 % en juillet, soit environ 25 points de base de plus que la semaine dernière, et qu'en décembre, il aura baissé à 4,813 %, soit un bond d'environ 40 points de base depuis une semaine.

Sur les marchés des devises, les mouvements ont été plutôt discrets. Le Dollar Index s'est maintenu près d'un sommet d'un mois à 103,45 contre les principaux homologues, après les données étonnantes de la semaine dernière sur l'emploi et les services.

Sur le marché pétrolier, les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 0,2 % à 84,90 $, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a également baissé de 0,1 % à 78,36 $.

L'or était légèrement en baisse. L'or au comptant s'est négocié à 1 872,48 $ l'once.