Les actions asiatiques suivent l'optimisme de Wall street concernant l'inflation, le yen récupère ses pertes

La monnaie japonaise s'était affaiblie en raison de l'incertitude entourant la nomination probable de Kazuo Ueda comme prochain gouverneur de la Banque du Japon, un choix surprise qui pourrait améliorer les chances de mettre fin à sa politique impopulaire de contrôle des rendements.

L'indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon a rebondi de 0,4 %. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,6 %.

Les valeurs vedettes chinoises ont grimpé de 0,2 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,4 %.

Dans quelques nouvelles positives pour la géopolitique, le secrétaire d'État américain Antony Blinken envisage de rencontrer le haut diplomate chinois Wang Yi à la Conférence sur la sécurité de Munich cette semaine, après que les États-Unis aient abattu ce qu'ils ont dit être un ballon espion chinois et d'autres objets volants.

Plus tard mardi, le Bureau américain des statistiques du travail publiera les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) de janvier, qui devraient montrer dans quelle mesure le resserrement de la politique de la Réserve fédérale a permis de maîtriser l'inflation.

Selon un sondage Reuters, les analystes s'attendent à ce que l'IPC global augmente de 0,5 % en janvier et que l'indice de base progresse de 0,3 % le mois précédent à 0,4 %. Sur une base annuelle, l'IPC devrait baisser à 6,2 %, contre 6,5 % en décembre.

Au cours de la nuit, à Wall street, le S&P 500 a augmenté de 1,2 %, tandis que le Nasdaq a progressé de 1,5 % et le Dow Jones de 1,1 %.

"L'essentiel pour nous est double. Premièrement, l'inflation diminue, mais ce ne sera pas un déclin en douceur. Un retour à l'objectif d'inflation n'a jamais été très probable cette année, donc il faudra quand même faire preuve de patience", a déclaré Seth Carpenter, économiste mondial en chef chez Morgan Stanley.

"Ensuite, la récente inflation salariale élevée ne signifie pas l'échec pour la Fed. L'inflation des services n'est pas trop éloignée de l'objectif, le lien entre les salaires et l'inflation existe, mais il est faible, et l'inflation des salaires et des prix des services a tendance à baisser malgré un marché du travail solide", a ajouté M. Carpenter.

Les Treasuries se sont légèrement redressés, le rendement des obligations d'État de référence à 10 ans ayant baissé de 2 points de base à 3,6940 %.

Les rendements des obligations à deux ans se sont également détendus de leur sommet de trois mois pour se situer à 4,5090 %, par rapport à la clôture précédente de 4,5340 %.

Sur le marché des devises, le dollar est resté modéré avant les données sur l'inflation, après avoir subi une perte de 0,3 % contre ses principaux homologues la session dernière.

Il s'est affaibli de 0,2 % contre le yen japonais à 132,13 yens, après avoir gagné 0,8 % la veille.

Mardi, le gouvernement japonais devrait désigner l'universitaire Kazuo Ueda comme son choix pour devenir le prochain gouverneur de la banque centrale.

Les rendements des obligations japonaises à 10 ans ont oscillé autour de 0,5 % - atteignant la limite supérieure de la fourchette - les investisseurs pariant que la politique de contrôle des rendements serait finalement abandonnée sous le nouveau gouverneur.

Lundi, BlackRock Investment Institute a réduit les actions japonaises à "sous-pondérer", affirmant qu'un changement de politique de la Banque du Japon (BOJ) s'éloignant de sa stratégie monétaire "ultra-libre" pourrait pousser les rendements mondiaux à la hausse et réduire l'appétit pour le risque.

Sur le marché pétrolier, les contrats à terme sur le Brent ont reculé de 0,7 % à 85,99 $, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a également baissé de 1 % à 79,2 $.

L'or était légèrement en hausse. L'or au comptant s'est négocié à 1 855,59 $ l'once.