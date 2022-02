Les actions asiatiques suivent le rallye de Wall Street ; les marchés considèrent le risque ukrainien à long terme

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,68 %, tandis que le Nikkei japonais a augmenté de 1,53 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong de 0,16 %. Les actions australiennes ont augmenté de 0,3 %, grâce à un rebond des valeurs technologiques.

Les investisseurs ont redécouvert leur appétit pour le risque au cours de la nuit après des pertes initiales importantes, les principaux indices américains affichant des gains à Wall Bourse jeudi, avec en tête les valeurs technologiques.

Toutefois, les contrats à terme sur les actions américaines ont glissé dans les premiers échanges asiatiques, les contrats à terme e-mini sur le S&P500 perdant 0,61 % et les contrats à terme sur le Nasdaq reculant de 0,92 %.

Les analystes s'inquiètent du fait que tout rebondissement pourrait être éphémère.

"Les sanctions de Biden et sa réticence à déverser des troupes apportent un certain soulagement. Mais ce conflit va se prolonger et ajouter aux pressions inflationnistes mondiales qui vont maintenir les banques centrales sur la voie du resserrement", a déclaré Kyle Rodda, analyste chez IG Markets à Melbourne.

"C'est correct pour l'instant, mais à long terme, le marché va suivre la tendance à la baisse", a-t-il ajouté.

Les prix du pétrole, qui ont bondi lorsque l'invasion russe a commencé jeudi avant de retomber, ont de nouveau augmenté vendredi en raison des inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement. Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 2 % à 101,20 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a également augmenté à 94,46 dollars, bien que les deux références soient loin de leurs sommets.

L'or au comptant a toutefois baissé de 0,4 % à 1 910,96 dollars l'once, après avoir touché plus tôt son plus haut niveau depuis septembre 2020 à 1 973,96 dollars, les investisseurs recherchant un refuge sûr.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans était à 1,95% après une première glissade à 1,84% jeudi, sa plus forte baisse quotidienne depuis fin novembre.

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de grandes devises, a reculé de 0,12 % à 96,98, après avoir atteint jeudi des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis la première vague de la pandémie de coronavirus. Le rouble russe s'est établi à 83,43 contre le dollar, après avoir atteint un plancher record de 89,986.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré jeudi en fin de journée qu'un nouveau rideau de fer s'abattait sur l'Europe.

Les soldats ukrainiens ont affronté les troupes russes, qui ont afflué de trois côtés, tandis qu'environ 100 000 personnes ont fui leurs maisons, selon les Nations unies, beaucoup d'entre elles s'étant réfugiées dans des caves et des stations de métro pour échapper aux bombardements. Les autorités ukrainiennes ont déclaré que 137 personnes avaient été tuées au cours de la première journée de combats.

Les pays occidentaux ont redoublé d'efforts pour limiter la capacité de la Russie à faire des affaires, en gelant les avoirs bancaires et en privant les entreprises publiques de leurs activités. Mais ils n'ont pas réussi à déconnecter la Russie du système bancaire international SWIFT ou à cibler le pétrole et le gaz, ce qui, selon certains analystes, a contribué à la reprise des marchés.

Jeudi, le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 92,07 points, soit 0,28%, à 33 223,83, tandis que le S&P 500 a gagné 63,2 points, soit 1,50%, à 4 288,7 et que le Nasdaq Composite a ajouté 436,10 points, soit 3,34%, à 13 473,59.