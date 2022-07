Les actions asiatiques suivent les gains de Wall Bourse avant les données sur les salaires aux États-Unis

L'indice Nikkei du Japon était en hausse de 1,23% à 26 817,24 dans le commerce du matin, son plus haut niveau depuis le 29 juin.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a gagné 0,8 % pour atteindre son plus haut niveau en une semaine, et l'indice KOSPI de la Corée du Sud était en hausse de 1,18 % et prêt pour sa meilleure semaine en cinq mois.

Les trois principaux indices américains ont progressé au cours de la nuit grâce aux signaux positifs des responsables de la Réserve fédérale. Le gouverneur Christopher Waller a qualifié les craintes de récession d'"exagérées", tandis que le président de la Fed de St Louis, James Bullard, a déclaré qu'il voyait une "bonne chance" d'atterrissage en douceur pour l'économie.

Waller a laissé entendre que la Fed tenterait probablement de s'attaquer à l'inflation avec une hausse des taux d'intérêt de 75 points de base en juillet et de 50 points de base en septembre. Il a toutefois ajouté que "si l'inflation ne semble pas diminuer, nous devrons en faire plus", permettant ainsi d'éventuelles hausses futures de 25 points de base.

Cela a apporté un certain soulagement aux marchés boursiers après les récentes ventes massives causées par les craintes que les banques centrales mondiales poussent les économies en récession pour freiner l'inflation galopante. L'indice de référence régional asiatique est toujours en baisse de 16 % depuis le début de l'année.

Le dernier indicateur de la santé de l'économie américaine est attendu plus tard dans la journée avec la publication des données sur les emplois non agricoles aux États-Unis. Le consensus s'attend à ce que 268 000 emplois aient été créés en mai.

"La façon dont le marché réagira aux écarts par rapport à cette attente est discutable", ont déclaré Robert Carnell et Iris Pang d'ING dans une obligation client. "Vous pourriez argumenter qu'un chiffre plus fort signifiera que la Fed a plus de travail à faire, et augmente donc les perspectives d'un atterrissage plus difficile. Mais parfois, la réaction du marché est plus simpliste que vous ne l'imaginez."

La livre sterling a augmenté de 0,22 % à 1,20530 et revient essentiellement au niveau où elle se trouvait en début de semaine, après avoir connu quelques jours difficiles dans un contexte d'agitation politique britannique.

"À notre avis, la livre sterling devrait bientôt perdre ses gains étant donné les perspectives d'affaiblissement de l'économie britannique", a déclaré Carol Kong, stratège en devises de la Commonwealth Bank of Australia.

Les prix du pétrole étaient en baisse dans les échanges matinaux après avoir rebondi dans la nuit. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont perdu 34 cents à 104,33 $ le baril, tandis que le pétrole brut américain WTI a perdu 39 cents à 102,34 $.

Les rendements du Trésor américain sont restés stables, le rendement des obligations de référence à 10 ans s'établissant à 2,9982 % et celui des obligations à deux ans à 3,0182 %.

Le bitcoin a bondi de 3,03 % à 22 268,55 $, son prix le plus élevé en plus de trois semaines. Il est en hausse de près de 15 % cette semaine, en voie de réaliser sa meilleure semaine depuis début mai.