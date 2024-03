Les actions asiatiques ont tourné au ralenti et le dollar est resté ferme lundi, les investisseurs cherchant à s'orienter dans le champ de mines des réunions des banques centrales cette semaine, qui pourraient voir la fin de l'argent gratuit au Japon et peut-être une trajectoire plus lente pour les réductions de taux aux États-Unis.

Les banques centrales des États-Unis, du Japon, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse, de l'Australie, du Brésil et du Mexique se réunissent toutes et, bien que la plupart d'entre elles s'attendent à rester stables, les surprises ne manquent pas.

Mardi pourrait marquer la fin d'une époque, la Banque du Japon étant désormais largement pressentie pour mettre fin à huit années de taux d'intérêt négatifs et pour cesser ou modifier sa politique de contrôle de la courbe des taux d'intérêt.

Samedi, le journal Nikkei est devenu le dernier média en date à signaler cette évolution, après que les grandes entreprises ont accordé les plus fortes augmentations de salaire en 33 ans.

Il est possible que la BOJ attende sa réunion d'avril, étant donné qu'elle publiera alors des prévisions économiques actualisées.

"Que ce soit en mars ou en avril, nous pensons que le langage accompagnant une telle décision sera prudent, soulignant qu'il s'agit davantage d'un ajustement de la politique monétaire que d'un resserrement à ce stade", a déclaré Carl Ang, analyste des produits à revenu fixe chez MFS Investment Management.

"Pour le Japon, une normalisation mesurée et progressive de la politique monétaire semble appropriée pour une économie qui n'est pas habituée à des taux plus élevés.

Les marchés supposent également que la BOJ augmentera ses taux à un rythme d'escargot et qu'un taux de 0,27 % est prévu d'ici décembre, contre -0,1 % actuellement.

C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le yen a perdu du terrain la semaine dernière, le dollar gagnant 1,4 % pour s'échanger à 149,00 yens. L'euro s'est établi à 1,0883 $, après avoir baissé de 0,5 % la semaine dernière et s'être éloigné d'un sommet de 1,0963 $.

Le Nikkei japonais a rebondi de 0,8 %, après avoir perdu 2,4 % la semaine dernière, la hausse des cours à des niveaux record ayant entraîné des prises de bénéfices.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,1 %, après avoir baissé de 0,7 % la semaine dernière. Les données chinoises sur les ventes au détail et la production industrielle pour février, attendues plus tard lundi, sont des obstacles potentiels pour le marché.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq étaient tous deux en hausse de 0,1 %, la tension augmentant à l'approche de la réunion de politique générale de la Réserve fédérale qui se tiendra mardi et mercredi.

COMPTER LES POINTS

La Fed est considérée comme certaine de maintenir les taux à 5,25-5,5 %, mais il est possible qu'elle signale une perspective de politique plus élevée pour plus longtemps, étant donné la rigidité de l'inflation à la fois au niveau des consommateurs et des producteurs.

"Nous prévoyons désormais trois réductions en 2024, contre quatre précédemment, principalement en raison de la trajectoire d'inflation légèrement plus élevée", a déclaré Jan Hatzius, économiste chez Goldman Sachs, dans une note.

Il s'attend toujours à ce que la Fed commence en juin, en supposant que l'inflation diminue à nouveau comme prévu, et à ce que les responsables s'en tiennent à leurs prévisions de trois réductions cette année.

"Le principal risque est que les participants au FOMC soient plus préoccupés par les récentes données sur l'inflation et moins convaincus que l'inflation reprendra sa tendance à la baisse", a averti M. Hatzius. "Dans ce cas, ils pourraient relever leur prévision d'inflation de base PCE pour 2024 à 2,5 % et afficher une médiane de deux réductions."

La Fed devrait également entamer des discussions formelles sur le ralentissement du rythme de ses ventes d'obligations cette semaine, peut-être en le réduisant de moitié à 30 milliards de dollars par mois.

Les obligations auraient bien besoin de ce soutien, compte tenu des dégâts causés par une série de chiffres d'inflation inconfortablement élevés. Les rendements des bons du Trésor à deux ans sont en hausse à 4,723 %, après avoir augmenté de 24 points de base la semaine dernière, tandis que les rendements à 10 ans s'établissent à 4,315 %.

La probabilité d'une baisse des taux dès le mois de juin est tombée à 55 %, contre 75 % une semaine plus tôt, et le marché n'a intégré que 72 points de base d'assouplissement pour 2024, contre plus de 140 points de base il y a un mois.

La Banque d'Angleterre se réunit jeudi et devrait maintenir son taux à 5,25 %, tandis que les marchés estiment que la Banque nationale suisse pourrait assouplir son taux cette semaine.

La remontée du dollar et des taux d'intérêt a fait perdre un peu d'éclat à l'or, qui tournait au ralenti à 2 155 dollars l'once, après avoir chuté de 1 % la semaine dernière et s'être éloigné de ses plus hauts niveaux historiques.

Les prix du pétrole se sont améliorés après que l'Agence internationale de l'énergie a revu à la hausse son estimation de la demande de pétrole pour 2024, alors que les perspectives d'approvisionnement ont été assombries par les grèves ukrainiennes contre les raffineries de pétrole russes.

Le Brent a perdu 3 cents à 85,31 dollars le baril, tandis que le brut américain est resté stable à 81,04 dollars le baril.