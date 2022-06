Les actions asiatiques trébuchent alors que l'optimisme de Wall St s'essouffle

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 1 %, mais reste en hausse de 1,39 % par rapport au plus bas de plus de cinq semaines atteint lundi. Le Nikkei de Tokyo a abandonné ses gains initiaux et est resté stable.

Les investisseurs continuent d'évaluer dans quelle mesure ils doivent s'inquiéter de voir les banques centrales pousser l'économie mondiale vers la récession alors qu'elles tentent de freiner l'inflation galopante par des hausses de taux d'intérêt.

Les principaux indices de référence des actions américaines ont augmenté de 2 % au cours de la nuit en raison de la possibilité que les perspectives économiques ne soient pas aussi désastreuses qu'on le pensait au cours de la semaine dernière, lorsque le S&P 500 a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis mars 2020.

"Je pense que cette récente reprise du marché baissier après les fêtes reflète l'incertitude des investisseurs quant à savoir si nous avons vu le pic de l'inflation et de la politique de faucon de la Fed ou non - je pense que nous en sommes proches", a déclaré David Chao, stratégiste de marché mondial d'Invesco pour l'Asie-Pacifique.

"Même si je soupçonne que les marchés boursiers mondiaux pourraient terminer plus haut à la fin de l'année que là où nous sommes aujourd'hui, il est concevable de s'attendre à une volatilité continue du marché jusqu'à ce qu'il devienne clair que la Fed ne va pas forcer l'économie américaine à se contracter afin d'atténuer les niveaux persistants d'inflation."

Dans un signe que Wall Bourse pourrait ne pas être en mesure de répéter le rallye de mardi, les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont tous deux chuté de plus de 0,5 %.

Les blue chips chinoises ont perdu 0,4 %, l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,9 % et le KOSPI de Corée a perdu 1,78 %.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, doit commencer son témoignage devant le Congrès aujourd'hui, les investisseurs cherchant à savoir si une nouvelle hausse des taux de 75 points de base est prévue lors de la réunion de juillet de la Fed.

La plupart des autres banques centrales mondiales sont dans une situation similaire, à l'exception de la Banque du Japon, qui s'est engagée la semaine dernière à maintenir sa politique de taux d'intérêt ultra-bas.

L'écart entre les faibles taux d'intérêt au Japon et la hausse des taux américains a pesé sur le yen, qui a atteint son plus bas niveau en 24 ans à 136,71 pour un dollar en début de séance, avant de se redresser à 136,18,

Le compte-rendu de la réunion politique d'avril de la Banque du Japon, publié mercredi, a montré les préoccupations de la banque centrale quant à l'impact que la dégringolade de la monnaie pourrait avoir sur l'environnement commercial du pays.

Les autres mouvements de devises ont été plus modérés mercredi, avec l'indice du dollar, qui suit le billet vert contre six pairs, un peu plus ferme à 104,6.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est resté relativement stable à 3,2674.

Les prix du pétrole ont chuté, le président américain Joe Biden devant appeler mercredi à une suspension temporaire de la taxe fédérale de 18,4 cents par gallon sur l'essence, a déclaré à Reuters une source informée du plan. [O/R]

Le Brent a chuté de 2,1% à 112,27 $ le baril, tandis que le brut américain a baissé de 2,21% à 108,09 $.

L'or au comptant a chuté de 0,21%, s'échangeant à 1828,70 dollars l'once.

Le bitcoin a continué à se négocier autour de 20 640 $ après avoir chuté jusqu'à 17 592 $ la semaine dernière.