Les actions asiatiques trébuchent sur les inquiétudes concernant la croissance et le resserrement des banques centrales

Bien que le procès-verbal ait également souligné la foi des décideurs politiques dans la force de l'économie américaine, contribuant à relever l'humeur à la Bourse pendant la nuit, le sentiment sur les marchés boursiers reste fragile après des semaines d'échanges volatils alors que davantage de banques centrales mondiales continuent sur la voie du resserrement.

"Je ne pense pas que l'économie mondiale risque de ralentir, je pense que nous ralentissons. Et pour cette raison, le potentiel de bons investissements en ce moment se situe principalement du côté court", a déclaré Barbara Ann Bernard, CIO de Wincrest Capital, un fonds spéculatif mondial de stratégie d'actions long/short, au Reuters Global Markets Forum.

La banque centrale de Corée du Sud a relevé jeudi ses taux d'intérêt pour une deuxième réunion consécutive, alors qu'elle est aux prises avec une inflation des prix à la consommation qui atteint des sommets inégalés depuis 13 ans.

Tous les participants à la réunion de la Fed des 3 et 4 mai étaient favorables à une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage - la première de cette ampleur en plus de 20 ans - et "la plupart des participants" ont estimé que d'autres hausses de cette ampleur seraient "probablement appropriées" lors des réunions de politique générale de la Fed en juin et juillet, selon le procès-verbal de la réunion.

Le procès-verbal reflète l'accord des décideurs sur la force de l'économie américaine, le resserrement du marché du travail et l'inflation élevée, les problèmes d'approvisionnement mondial, la guerre en Ukraine et la poursuite des blocages dus au coronavirus en Chine biaisant les risques inflationnistes "à la hausse".

L'inquiétude persistante des investisseurs face à ces facteurs a entraîné l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, dans une baisse de 0,54 %, après une hausse en début de matinée.

Les blue-chips chinoises ont chuté de 1,11% malgré une nouvelle baisse des cas quotidiens de COVID-19 dans le pays, où les mesures de confinement visant à freiner la propagation du virus menacent de saper les récentes mesures de soutien économique.

La Chine s'efforcera d'atteindre une croissance économique raisonnable au deuxième trimestre et d'endiguer la hausse du chômage, a déclaré mercredi le Premier ministre Li Keqiang, cité par l'agence de presse officielle Xinhua.

Les actions australiennes ont glissé de 0,47 %, tandis que l'indice boursier Nikkei du Japon a inversé les gains précédents pour chuter de 0,13 %.

Le Kospi de Séoul était en hausse de 0,25% après que l'annonce du taux de la banque centrale ait été conforme aux attentes.

Les baisses en Asie contrastent avec une humeur plus optimiste à Wall Bourse, où le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,6 %, le S&P 500 de 0,95 % et le Nasdaq Composite de 1,51 %. [.N]

"Je pense que le marché cherche à se stabiliser ici et attend avec impatience le moment où la Fed pourra commencer à émettre des orientations différentes et dire que l'économie a suffisamment ralenti pour qu'elle ne voie pas la nécessité de continuer à augmenter les taux", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, New Jersey.

Après avoir augmenté mercredi à la suite des minutes de la Fed, le dollar a peu changé dans les échanges asiatiques. Il était à peine modifié par rapport au yen à 127,27, tandis que l'euro a gagné 0,11% à 1,0692%.

Le Dollar Index, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises majeures, était juste 0,03% plus bas à 102,02.

Les mouvements des rendements du Trésor américain ont également été discrets. Le rendement à 10 ans a légèrement augmenté à 2,7577 % après une clôture à 2,747 %, et le rendement à deux ans, sensible à la politique monétaire, est resté stable à 2,506 %.

Le pétrole brut est resté stable après une reprise prudente cette semaine, le Brent étant stable à 114,03 $ le baril et le brut américain en hausse de 0,13 % à 110,47 $.

L'or au comptant était en baisse de 0,2 % à 1 849,19 $ l'once. [GOL/]