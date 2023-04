Les actions asiatiques ont tergiversé mardi, les investisseurs étant confrontés à des inquiétudes concernant l'inflation à la suite de la réduction surprise des objectifs de production de pétrole du groupe OPEP+, tandis que les rendements des bons du Trésor ont reculé après la publication de données médiocres sur le secteur manufacturier américain.

L'annonce dimanche d'une réduction des objectifs de production par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, connue sous le nom d'OPEP+, a propulsé les prix du pétrole à la hausse et compliqué les perspectives d'inflation. Le pétrole brut Brent était en hausse de 0,5 % à 85,39 dollars le baril, après avoir bondi de plus de 6 % au cours de la nuit.

Les investisseurs ont également évalué les données économiques de lundi, qui ont montré que l'activité manufacturière américaine en mars s'est effondrée à son plus bas niveau depuis près de trois ans en raison de la chute des nouvelles commandes, et les analystes ont déclaré que l'activité pourrait encore diminuer en raison du resserrement des conditions de crédit.

"Une tendance à l'affaiblissement est en place depuis mai de l'année dernière, mais les récentes turbulences bancaires pourraient avoir entamé davantage la confiance", ont déclaré les analystes de l'ANZ dans une note.

"L'industrie manufacturière est l'un des secteurs de l'économie les plus sensibles aux taux d'intérêt, car les biens tels que les automobiles sont principalement achetés à crédit. Les nouvelles concernant l'inflation des biens continuent d'être encourageantes.

En début de journée, l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, était stable.

L'indice boursier japonais Nikkei a augmenté de 0,24 %, tandis que les actions australiennes ont progressé de 0,1 %.

L'indice chinois CSI300 a légèrement baissé de 0,16 % dans les premiers échanges, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a ouvert en baisse de 0,64 %.

Lundi, les gains des actions du secteur de l'énergie ont contribué à la hausse des indices boursiers mondiaux à la suite de l'annonce surprise de nouvelles réductions de production par le groupe OPEP+, qui pourraient pousser les prix du pétrole vers les 100 dollars le baril.

L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie a fait un bond de 4,9 %, Chevron Corp, Exxon Mobil Corp et Occidental Petroleum Corp ayant tous progressé de plus de 4 %.

Cependant, la perspective d'une hausse des coûts du pétrole a renforcé les inquiétudes inflationnistes à Wall street, quelques jours après que les signes de refroidissement des prix aient fait naître l'espoir que la Réserve fédérale américaine pourrait bientôt mettre fin à sa campagne agressive de resserrement monétaire.

L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,98 %, le S&P 500 a gagné 0,37 % et le Nasdaq Composite a baissé de 0,27 %.

Les actions de Tesla Inc ont baissé de 6,1 % après avoir révélé que les livraisons du trimestre de mars n'ont augmenté que de 4 % par rapport au trimestre précédent, même après que le PDG Elon Musk a réduit les prix des voitures en janvier pour stimuler la demande.

Les observateurs du marché tentent d'évaluer combien de temps encore la Fed devra continuer à relever les taux d'intérêt pour freiner l'inflation et si l'économie américaine peut se diriger vers une récession.

Les rendements des bons du Trésor ont reculé après la publication des données sur l'industrie manufacturière américaine, qui ont renforcé les attentes de certains investisseurs quant à la réduction des taux d'intérêt par la Fed dans le courant de l'année, en raison du ralentissement de l'économie. Des données séparées ont également montré que les dépenses de construction aux États-Unis se sont affaiblies en février.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans était de 3,4263 %, contre 3,432 % lundi à la clôture des marchés américains.

Le rendement à deux ans, qui augmente avec les attentes des traders concernant la hausse des taux des fonds fédéraux, a touché 3,9841% par rapport à une clôture américaine de 3,98%.

Le dollar a repris quelques pertes mais est resté sur la défensive après avoir perdu du terrain lundi dans le sillage des faibles données économiques américaines.

L'indice du Dollar Index, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux majeurs, était en dernière position à 102,11. L'euro était un peu plus élevé à 1,0904 $, tandis que face au yen japonais, le dollar perdait 0,09% à 132,35.

L'or a légèrement baissé. L'or au comptant s'échangeait à 1982,19 dollars l'once. [GOL/]