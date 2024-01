Les actions asiatiques ont baissé jeudi et le dollar était proche de son plus haut niveau depuis trois semaines, les traders ayant réduit leurs paris sur des baisses de taux importantes et précoces cette année, le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale n'ayant pas fourni d'indices sur la date à laquelle les baisses de taux pourraient commencer aux États-Unis.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,26% et se dirigeait vers une troisième journée consécutive de pertes dans un début d'année qui donne à réfléchir. Le Nikkei japonais a chuté de 1 % lors de son premier jour de cotation de l'année.

Les actions chinoises sont restées sous pression, les incertitudes concernant la reprise de la deuxième économie mondiale maintenant les investisseurs dans l'expectative. L'indice CSI 300 a baissé de 0,37 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 0,1 %.

Une enquête du secteur privé a montré jeudi que l'activité des services en Chine a augmenté en décembre au rythme le plus rapide en cinq mois grâce à une solide augmentation des nouvelles affaires, contrairement à une enquête officielle dimanche qui a montré qu'un sous-indice de l'activité des services s'est à nouveau contracté à la fin de 2023.

Le procès-verbal de la réunion de la Fed des 12 et 13 décembre, publié mercredi, a montré que les responsables politiques avaient de plus en plus le sentiment que l'inflation était sous contrôle et qu'ils étaient de plus en plus préoccupés par les risques qu'une politique monétaire "trop restrictive" pourrait faire peser sur l'économie.

"Les minutes de la Fed suggèrent que de nombreux membres ont soutenu l'idée de taux plus élevés pendant plus longtemps, tandis que ceux qui prévoyaient des réductions de taux en 2024 envisageaient des réductions plus tard dans l'année", a déclaré Qunicy Krosby, stratège mondial en chef pour LPL Financial.

M. Krosby a déclaré dans un courriel que les minutes soulignaient une trajectoire politique "incertaine", suggérant que les attentes d'une réduction des taux en mars pourraient devoir être revues à la baisse.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent désormais à 70 % la probabilité que la Fed réduise ses taux en mars, contre 90 % une semaine plus tôt.

Les investisseurs ont également revu à la baisse leurs attentes pour l'année, les prix des contrats à terme indiquant moins de 150 points de base (pb) d'assouplissement prévus cette année, contre 160 pb la semaine dernière.

Les analystes de Goldman Sachs s'attendent toujours à une première baisse des taux en mars et à cinq baisses au total au cours de l'année, qualifiant les commentaires du compte-rendu de "dovish".

"Nous pensons qu'il est déjà clair que l'inflation diminue de manière durable... le commentaire implique qu'une fois ce seuil atteint, le taux directeur ne devrait plus être restrictif, et pas seulement que les réductions devraient commencer", ont-ils déclaré dans une note aux clients.

En décembre, les responsables de la Fed ont prévu 75 points de base de réduction des taux en 2024, ce qui a incité les marchés monétaires à parier sur le double de ce montant, dans un contexte d'optimisme des marchés qui a stimulé une hausse des actions et des obligations en fin d'année.

Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré mercredi que la banque centrale américaine "faisait de réels progrès" pour maîtriser l'inflation sans infliger de dommages majeurs au marché de l'emploi, avec un atterrissage en douceur espéré "de plus en plus concevable".

Les projecteurs seront désormais braqués sur le très attendu rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, prévu pour vendredi, qui fournira de nouveaux indices sur le marché du travail, lequel a montré des signes d'essoufflement.

Les offres d'emploi américaines ont chuté de 62 000 pour atteindre 8,79 millions pour le troisième mois consécutif en novembre, a déclaré le Département du travail dans son rapport mensuel Job Openings and Labor Turnover Survey, ou JOLTS, mercredi.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont brièvement dépassé les 4 % mercredi avant de se replier et de s'établir à 3,920 % au cours des heures d'ouverture en Asie.

Sur le marché des devises, le début d'année vigoureux du dollar n'a pas été entravé. Par rapport à un panier de devises, le dollar était en hausse de 0,088% à 102,49, juste à côté du plus haut de trois semaines de 102,73 qu'il a touché mercredi.

Par rapport au yen, le dollar s'est maintenu près d'un pic de deux semaines et s'est acheté à 143,42 yens, après avoir augmenté de près de 1% mercredi.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,33% à 72,94 dollars le baril et le Brent était à 78,34 dollars, en hausse de 0,12% sur la journée.

Les prix du pétrole ont grimpé de 3 % mercredi à la suite d'une perturbation dans le principal champ pétrolier de Libye, ce qui a renforcé les craintes que les tensions croissantes au Moyen-Orient ne perturbent l'approvisionnement mondial en pétrole.