Les actions asiatiques vacillent en raison des doutes sur la croissance

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a abandonné ses gains antérieurs pour s'échanger à peu près à plat en milieu de matinée. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,3 %, bien que les minières aient aidé les actions australiennes à augmenter d'environ 0,7 %.

Au cours de la nuit, les indices de la Bourse ont bondi et le dollar a reculé après avoir atteint des sommets proches de deux décennies, les investisseurs ayant relégué au second plan leurs inquiétudes concernant l'inflation et la récession.

Mais les analystes doutaient que cela puisse durer et au moment où les traders asiatiques se sont réveillés, les actions américaines s'étaient essoufflées. Les contrats à terme du S&P 500 étaient en baisse de 0,2 % au début de la session asiatique et les contrats à terme du Nasdaq étaient en baisse de 0,4 %.

"Après avoir plongé la semaine dernière, les actions pourraient connaître un nouveau rebond à court terme", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef et responsable de la stratégie d'investissement chez AMP Capital en Australie.

"Mais les risques liés à l'inflation, au resserrement monétaire, à la guerre en Ukraine et à la croissance chinoise restent élevés et laissent présager d'autres baisses sur les marchés des actions", a-t-il ajouté.

Le dollar s'est également stabilisé après un coup de pied dans la nuit, aidé par les données sur les salaires australiens qui ont manqué les prévisions, ce qui a fait baisser le dollar australien.

Le billet vert s'est stabilisé face à l'euro à 1,0536 $ et a mis fin à un fort rebond de la livre sterling à 1,2480 $. Le Dollar Index s'est maintenu à 103,370.

"Il est encore bien trop tôt pour parler d'un pic à long terme pour le dollar et les retracements devraient être peu profonds", ont déclaré les analystes de Westpac. "Mais une consolidation à double sens entre 102-104 est probable à court terme", ont-ils ajouté en se référant à l'indice du dollar.

CHOCS NÉGATIFS

Des données positives avaient aidé l'humeur à court terme, les ventes au détail américaines ayant répondu aux prévisions d'une solide augmentation en avril et la production industrielle ayant dépassé les attentes.

Les données de mercredi ont montré que le trimestre du Japon était plus petit que ce que les traders avaient craint.

Shanghai se rapproche également de la fin de sa fermeture et le vice-premier ministre chinois a fait des commentaires apaisants aux cadres de la technologie, dernier signe d'une baisse de la pression.

Cependant, toute bonne nouvelle a été contrebalancée par le rappel du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, que le contrôle de l'inflation nécessiterait des hausses de taux et peut-être une certaine douleur.

Les investisseurs ont prévu des hausses de taux de 50 points de base aux États-Unis en juin et juillet et estiment que le taux de référence des fonds fédéraux devrait atteindre 3 % au début de l'année prochaine.

Les obligations du Trésor de toutes durées ont été vendues pendant la nuit en prévision de la hausse des taux, mais l'écart de rendement entre les obligations à court et à long terme se rétrécit à mesure que les marchés évaluent le risque que les hausses de taux de cette année freinent la croissance à long terme. [US/]

Les bons du Trésor à 10 ans sont restés stables en Asie et le rendement est resté juste en dessous de 3 % à 2,9805.

Les rendements européens sont également en hausse, car la probabilité d'une hausse des taux de la Banque centrale européenne de 25 points de base vers juillet se raffermit. Le chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, a déclaré cette nuit qu'une hausse plus importante ne devait pas être exclue.

Les matières premières ont progressé avec les actions cette semaine, les marchés ayant trouvé des raisons de maintenir les espoirs de croissance, mais le pétrole a plongé pendant la nuit et des signes d'essoufflement ont été observés mercredi.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 0,3 % à 112,29 $ le baril et les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 0,8 % à 113,35 $ le baril.

S&P Global Ratings a réduit les prévisions de croissance pour la Chine, les États-Unis et la zone euro.

"L'économie mondiale continue de faire face à un nombre inhabituellement élevé de chocs négatifs", a déclaré l'économiste en chef Paul F. Gruenwald.

"Deux événements ont modifié le tableau macroéconomique", a-t-il ajouté, à savoir l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait monter en flèche les prix des matières premières, et l'inflation, qui s'est avérée plus élevée, plus large et plus persistante que prévu.