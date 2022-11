Les actions asiatiques vacillent, le dollar plonge avant la décision sur la politique de la Fed

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,2 % dans les premiers échanges, la baisse des bluechips chinoises et des actions de Hong Kong ayant compensé une hausse en Corée du Sud et en Australie.

Le Nikkei japonais a perdu 0,1%.

La plus grande banque centrale du monde doit publier sa déclaration de politique générale à 14 heures EDT (1800 GMT) mercredi. Les investisseurs devraient examiner de près la déclaration et les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, à la recherche de tout signal indiquant que les décideurs envisagent de tempérer les hausses de taux.

Les marchés s'attendent largement à ce que la Fed relève son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 75 points de base (pb) pour le porter dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, ce qui constituerait la quatrième hausse consécutive.

Cependant, les traders sont divisés sur l'ampleur de la hausse en décembre, le marché à terme évaluant à 44,5 % la probabilité d'une augmentation de 50 points de base, selon l'outil Fed du CME.

"Nous soupçonnons que le président Powell fera tout son possible pour éviter de dire quoi que ce soit qui pourrait être mal interprété comme un signal que l'inévitable diminution de l'ampleur du resserrement est un pivot vers la fin du cycle de resserrement", a déclaré Kevin Cummins, économiste en chef pour les États-Unis chez NatWest Markets.

"Étant donné que les données relatives à l'inflation n'ont pas encore montré de signes de modération, nous penchons un peu plus pour que les responsables s'abstiennent de signaler qu'ils réduisent la taille des hausses pour le moment."

M. Cummins s'attend à ce que la Fed réduise la hausse des taux à 50 points de base en décembre.

Dans la nuit, une enquête a montré que les offres d'emploi américaines ont augmenté de manière inattendue en septembre, ce qui suggère que la demande de main-d'œuvre reste forte. Cela a provoqué un renversement des rendements du Trésor et a fait grimper les paris du marché sur les taux d'intérêt au-dessus de 5 % l'année prochaine.

Les actions américaines ont clôturé en baisse, le Dow Jones Industrial Average perdant 0,24 %, le S&P 500 0,41 % et le Nasdaq Composite 0,89 %.

Sur le marché des devises, le dollar s'est replié de 0,6 % par rapport au yen japonais, à 147,32 yens, dans un contexte de liquidité réduite, s'éloignant ainsi de son récent sommet de 148,84 yens atteint il y a tout juste deux sessions. Il est resté largement stable par rapport aux autres devises. [FRX/]

Le billet vert, valeur refuge, a abandonné une partie des gains rapides enregistrés cette année en octobre, en raison des spéculations selon lesquelles la Fed pourrait indiquer un ralentissement de sa campagne agressive de resserrement lors de sa réunion politique de novembre.

Le recul du dollar sur les marchés des changes est temporaire, selon un sondage Reuters auprès de stratèges en devises, qui ont déclaré que le billet vert avait encore suffisamment de force pour retrouver ou dépasser ses récents sommets et reprendre sa hausse incessante.

"Du point de vue de la Fed, plonger les États-Unis dans une récession est toujours un moindre mal que de ne pas s'attaquer aux pressions sur les prix bien ancrées", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Mon opinion personnelle est que les risques sont biaisés pour une réaction faucon - hausse du dollar, mais je reconnaîtrai que les mouvements des taux suggèrent que le marché est largement positionné pour ce résultat."

Les rendements des bons du Trésor américain sont restés largement stables mercredi après avoir inversé une grande partie des pertes de la nuit suite à la force inattendue des données sur l'emploi.

Le rendement des obligations de référence à dix ans a diminué de 2 points de base à 4,0336 %, tandis que le rendement des obligations à deux ans a peu changé à 4,5364 %.

Dans les matières premières, le pétrole a grimpé après que les données de l'industrie ont montré une baisse surprise des stocks de brut américains, ce qui suggère que la demande se maintient. [O/R]

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 0,5% à 88,93 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 0,4% à 94,98 $.

L'or a légèrement augmenté, le prix au comptant s'échangeant à 1649,50 $ l'once.