Les actions asiatiques vacillent, le dollar reste ferme alors que les marchés se méfient avant les données clés sur l'inflation aux États-Unis.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon était en baisse de 0,3%, après que les actions américaines aient terminé la session précédente avec de légères pertes.

Les actions australiennes ont baissé de 0,65 %, tandis que l'indice boursier Nikkei du Japon a glissé de 1,5 %.

La hausse des rendements obligataires américains a soutenu le dollar, la mesure de l'indice de la monnaie américaine contre six pairs repassant au-dessus de 100 pour tester le sommet de près de deux ans de la semaine dernière.

La devise japonaise a supporté l'essentiel des pertes contre le billet vert, qui a atteint 125,77 yens dans la nuit, son plus haut depuis juin 2015.

Le yen a été mis à mal ces derniers mois, la Banque du Japon s'étant engagée à mener une politique ultra facile alors même que de nombreuses autres grandes banques centrales, la Fed en tête, se sont lancées dans un resserrement des conditions monétaires.

L'euro a été secoué par la politique, incapable de conserver les gains de sa mini-reprise de lundi après que le leader français Emmanuel Macron ait battu l'opposante d'extrême droite Marine Le Pen au premier tour du scrutin présidentiel.

Il était stable en dernier lieu à 1,087 $.

"Les actions américaines ont chuté lundi, les investisseurs s'inquiétant de plus en plus du fait que le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans, qui a atteint son plus haut niveau en trois ans, commence à ralentir l'économie, et se tournant vers la prochaine saison des bénéfices pour trouver des signes de l'impact de l'inflation sur les bénéfices des entreprises", ont écrit mardi les analystes de recherche d'Ord Minnett à leurs clients.

Les marchés chinois ont gagné du terrain alors que des signes sont apparus indiquant que certaines des restrictions strictes commençaient à s'assouplir dans la capitale financière du pays.

Les marchés mondiaux ont été durement touchés ces derniers mois par les craintes que la guerre en Ukraine, le resserrement de la politique monétaire de la Fed et les nouvelles restrictions COVID-19 de la Chine ne fassent reculer la croissance mondiale.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,6 % dans les échanges matinaux mardi, tandis que l'indice CSI300 de la Chine a progressé de 0,4 %.

Les valeurs technologiques ont pesé sur Wall Bourse au cours de la séance de lundi, le Dow Jones Industrial Average (.DJI) ayant chuté de 1,19 %, le S&P 500 (.SPX) de 1,69 % et le Nasdaq Composite (.IXIC) de 2,18 %. Les 11 secteurs du S&P 500 ont tous chuté.

Les économistes interrogés par Reuters prévoient que l'indice des prix à la consommation (IPC) américain affichera mardi une hausse de 8,4 % en glissement annuel en mars.

Les économistes de NatWest Markets prévoient un bond de 1,1 % en glissement mensuel du chiffre de l'inflation globale, ce qui constituerait le gain mensuel le plus important depuis juin 2008.

"Nous sommes assez hawkish en termes de hausse des taux américains et nous pensons que ce n'est pas seulement le montant du resserrement mais le rythme qui va avoir un impact sur les investisseurs", a déclaré à Reuters Elizabeth Tian, directrice des dérivés actions de Citigroup à Sydney.

"Les marchés des actions ont été très résilients et assez détendus par rapport aux marchés des titres à revenu fixe, mais nous nous attendons à ce que la réunion de mai de la Fed donne lieu à une sorte d'annonce en termes de réduction de l'assouplissement quantitatif et c'est à ce moment-là que nous pourrions voir la volatilité émerger sur les actions.

"La question va être de savoir comment les marchés vont réagir à la vitesse des hausses de taux que nous pourrions voir."

Au début de la session asiatique, le rendement des obligations de référence du Trésor à 10 ans a augmenté à 2,8107 % par rapport à sa clôture américaine de 2,782 % lundi.

Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders quant à une hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 2,5242 % par rapport à une clôture américaine de 2,508 %.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,85 % à 95,09 $ le baril. Le pétrole brut Brent a augmenté à 99,18 $ le baril.

L'or était légèrement en baisse. L'or au comptant s'échangeait à 1951,45 $ l'once. [GOL/]