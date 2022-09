Les actions atteignent des sommets de 4 semaines alors que les rendements obligataires baissent

Le Dow a augmenté de 1,4 %. Le S&P 500 a gagné plus de 1,8 %, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a terminé en hausse de plus de 2 %, mettant fin à une série de sept séances de baisse.

Le rebond des actions a stimulé l'optimisme des investisseurs, qui pensent que la forte baisse du marché depuis la mi-août a peut-être enfin touché le fond.

Mais Michael Vogelzang, directeur des investissements chez CAPTRUST, a déclaré qu'il se positionnait encore avec prudence.

"Nous pensons que nous entrons dans une période saisonnière difficile et avec une Fed qui semble très, très engagée à être un faucon, à garder les taux serrés plus longtemps, nous ne voyons tout simplement pas beaucoup de raisons de sauter sur les marchés des actions. Et les marchés à revenu fixe montrent un peu plus d'intérêt parce qu'ils ont tellement reculé en termes de rendement. Mais nous sommes certainement positionnés avec prudence dans nos portefeuilles."

Les actions sensibles aux taux d'intérêt, dont Amazon.com, Tesla et Microsoft, ont bondi après quelques semaines difficiles, alors que le rendement du Trésor à 10 ans est tombé de ses sommets de trois mois mercredi.

Les valeurs énergétiques ont chuté alors que les prix du pétrole ont dégringolé d'environ 5 % en raison des inquiétudes sur la demande liées aux risques de récession imminents.

Les actions de Walmart, Target et McDonald's ont progressé après que ces trois sociétés ont annoncé des offres d'obligations.

Et les actions de Twitter ont augmenté de plus de 6,5 % après qu'un juge du Delaware ait décidé que le milliardaire Elon Musk ne pouvait pas retarder le procès concernant sa tentative de se retirer de l'achat de la société de médias sociaux.

Le procès doit commencer le 17 octobre.