Les actions mondiales ont enregistré des gains vendredi, les investisseurs ayant écarté les paris d'un ton plus dovish et ayant été réconfortés par un message équilibré de la Réserve fédérale, qui a déclaré que la lutte contre l'inflation n'était pas terminée, mais qu'elle procéderait "avec prudence" lors de sa prochaine action.

Dans ses remarques prononcées lors de la conférence des banques centrales à Jackson Hole, dans le Wyoming, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l'inflation était encore trop élevée, malgré les récentes données favorables, et que la banque centrale américaine avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour rétablir la stabilité des prix.

Dans le même temps, M. Powell a souligné que l'incertitude économique nécessitait une politique monétaire "agile" et que la Fed procéderait "avec prudence" lorsqu'elle déciderait de la prochaine mesure à prendre.

"Il y en a eu pour tous les goûts. Si vous êtes un baissier, vous l'avez entendu dire que nous allions être restrictifs et que nous pourrions augmenter les taux", a déclaré David Sadkin, président de Bel Air Investment Advisors.

"Si vous êtes un optimiste, vous l'avez entendu dire que nous faisions des progrès contre l'inflation et que nous nous attendions toujours à ce qu'il y ait un décalage dans les effets de la politique monétaire, et que nous pourrions suspendre les taux.

Ces remarques ont conduit les actions américaines à osciller entre gains et pertes modestes, avant de remonter vers la fin de la séance. Le Dow Jones a gagné 0,73 %, le S&P 500 a augmenté de 0,67 % et le Nasdaq Composite a gagné 0,94 %.

Les gains réalisés à Wall Street ont stimulé les actions mondiales, et l'indice boursier MSCI All Country a enregistré une légère hausse de 0,12 %.

Les investisseurs en obligations américaines ont néanmoins réduit leurs paris sur une hausse des taux en novembre et décembre après les remarques de Powell, bien que les rendements du Trésor se soient négociés près de l'équilibre en fin de matinée.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est resté stable à 4,2314 % et le rendement à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté à 5,0735 %.

Les actions européennes ont également abandonné leurs gains antérieurs pour finir à plat, et l'euro est tombé à un moment donné à son plus bas niveau depuis la mi-juin, en raison des attentes selon lesquelles la Banque centrale européenne pourrait interrompre son cycle de resserrement des conditions monétaires le mois prochain. L'euro a compensé ses pertes en fin de journée pour être en baisse de 0,12 % à 1,07965 $.

Les décideurs de la BCE sont de plus en plus préoccupés par la détérioration des perspectives de croissance et l'élan en faveur d'une pause dans les hausses de taux se renforce, a rapporté Reuters, citant des sources ayant une connaissance directe de la discussion.

Les marchés sont presque à égalité sur la question de savoir si la BCE relèvera ses taux lors de sa réunion du mois prochain, alors qu'il y avait environ 60 % de chances qu'elle le fasse avant la publication des faibles données sur l'activité en début de semaine.

"Nous avons constaté un recul des attentes en matière de relèvement des taux de la BCE. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure la présidente de la BCE, Christine Lagarde, validera et soutiendra ces prévisions aujourd'hui", a déclaré Ben Laidler, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

Le message de M. Powell vendredi s'inscrit dans la lignée des signaux mitigés émis par d'autres responsables de la Fed au cours de la période précédant la conférence.

Patrick Harker, président de la Fed de Philadelphie, a déclaré à CNBC qu'il doutait que la banque centrale doive à nouveau relever ses taux, mais il a également indiqué qu'il n'était pas prêt à prédire quand les baisses de taux pourraient commencer. Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, a déclaré sur la chaîne vidéo de Yahoo Finance que les taux étaient peut-être proches ou au plus haut, "mais que des augmentations supplémentaires étaient certainement possibles".

Les actions asiatiques ont également enregistré des performances médiocres au cours de la nuit. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique a perdu 1,2 %.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à un panier de six pays développés, y compris l'euro - a également abandonné ses gains antérieurs pour rester inchangé, après avoir bondi de 0,35 % à 104,44, un niveau atteint pour la dernière fois au début du mois de juin.

"Les gains du dollar se sont modérés au cours des échanges européens et le dollar a perdu un peu de terrain par rapport à certaines devises à bêta élevé alors que les marchés boursiers se sont renforcés au cours de la session", a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef pour les devises à la Banque Scotia.

Face à la monnaie japonaise, le dollar s'est rapproché timidement de son plus haut niveau en neuf mois de la semaine dernière, à 146,595.

Les données sur les prix à la consommation à Tokyo vendredi, qui précèdent les chiffres nationaux, ont montré que l'inflation restait bien au-dessus de l'objectif de la Banque du Japon. Cependant, le décalage des augmentations de salaires pourrait être plus déterminant pour l'orientation de la politique.

"Nous ne nous attendons pas à ce que la Banque du Japon resserre sa politique monétaire parce que le pic d'inflation ne s'est pas traduit par une forte accélération de la croissance des salaires", a écrit Joseph Capurso, stratège de la CBA, dans une note à l'intention des clients.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, doit s'exprimer samedi à Jackson Hole.

Sur les marchés de l'énergie, les prix du brut ont augmenté vendredi, mais sont restés sur la voie d'une baisse hebdomadaire. Le Brent a augmenté de 1,42 $, soit 1,7 %, pour atteindre 84,78 $ le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate a augmenté de 1,02 $, soit 1,29 %, pour atteindre 80,07 $ le baril.