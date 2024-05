Les actions de Wall Street ont vacillé avant de s'orienter à la hausse mercredi, la Réserve fédérale américaine ayant laissé son taux d'intérêt directeur inchangé, comme prévu, tout en indiquant que la prochaine décision en matière de taux sera probablement une baisse.

Les trois principaux indices boursiers américains ont quitté leur niveau le plus bas de la séance.

Le Comité fédéral des marchés ouverts (FOMC) a conclu sa réunion de politique monétaire de deux jours en laissant le taux cible des fonds fédéraux à 5,25 %-5,50 %.

"Ils ont laissé les taux inchangés et la note mentionne un manque de progrès sur l'inflation", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York. "Ce n'est pas une surprise.

La déclaration d'accompagnement a laissé planer le doute sur le calendrier d'une éventuelle baisse des taux, et les responsables de la Fed ont souligné leur inquiétude quant au fait que les premiers mois de l'année 2024 n'ont guère contribué à renforcer la confiance qu'ils recherchent dans la baisse de l'inflation.

Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait participer prochainement à une séance de questions-réponses, qui sera analysée par les investisseurs à la recherche d'indices sur la durée pendant laquelle la banque centrale prévoit de maintenir sa politique restrictive, ainsi que sur le calendrier et la probabilité d'une éventuelle baisse des taux cette année.

"M. Powell n'a pas l'intention de paraître dovish", a ajouté M. Cardillo. Il va répéter la même chose, à savoir que la Fed dépend des données. Cela ne changera pas.

À 14 h 21 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 158,35 points, soit 0,42 %, pour atteindre 37 974,27. Le S&P 500 a perdu 4,54 points, soit 0,09 %, à 5 031,15 et le Nasdaq Composite a perdu 3,32 points, soit 0,02 %, à 15 654,51. (Reportage de Stephen Culp ; reportages complémentaires de Shristi Achar A et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction de Richard Chang)