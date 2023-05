Les actions asiatiques ont augmenté, le dollar s'est affaibli et l'or a oscillé autour de ses records vendredi, alors que les investisseurs inquiets restent nerveux au sujet du secteur bancaire américain après une nouvelle déroute des actions des créanciers régionaux.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,44% et est en passe de mettre fin à une série de deux semaines de baisse. Le Japon reste fermé pour cause de vacances, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200 a baissé de 0,06%.

Wall street a terminé en baisse jeudi après que la décision de PacWest Bancorp, basée à Los Angeles, d'explorer des options stratégiques ait renforcé les craintes concernant la santé des créanciers américains, alors que la pression augmente sur les régulateurs pour qu'ils prennent davantage de mesures pour soutenir le secteur bancaire du pays. [.N]

Les actions des banques régionales américaines ont chuté cette semaine à la suite de l'effondrement de First Republic Bank au cours du week-end qui a ravivé les craintes d'une crise du secteur financier.

"Avec la poussière à peine retombée après la réunion de la Fed de mercredi, les développements du secteur bancaire ont renforcé la conviction que la Fed a terminé son resserrement, mais qu'elle réduira ses taux avant la fin de l'année et de manière plus agressive que prévu", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

Mercredi, la Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base, mais a laissé entendre que son cycle de hausse marathon pourrait prendre fin.

Les marchés s'attendent à ce que la Fed ne bouge pas lors de sa prochaine réunion en juin, mais prévoient des réductions de taux à partir de juillet, selon l'outil FedWatch du CME.

L'attention des investisseurs se portera également sur les chiffres de l'emploi non agricole d'avril plus tard dans la journée. Les stratèges de Saxo Markets ont déclaré que le rapport sera utilisé pour évaluer la prochaine action de la Fed, qu'il s'agisse d'une pause ou d'un "raffermissement supplémentaire de la politique".

"Il convient de souligner qu'il y a beaucoup de données d'ici la réunion de la Fed du 14 juin, et que ce qui se passe dans le secteur bancaire est plus important pour le moment", ont-ils déclaré.

En Europe, la Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base pour les porter à 3,25 % jeudi et a indiqué que d'autres mesures de resserrement seraient nécessaires pour maîtriser l'inflation.

La BCE, la banque centrale des 20 pays qui partagent l'euro, a procédé à la plus forte hausse de taux de son histoire en 25 ans. Elle modère le rythme du resserrement de sa politique monétaire à la lumière des données montrant que l'économie de la zone euro est à peine en croissance et que les banques ferment les robinets du crédit.

Les marchés ont toutefois revu à la baisse leurs attentes quant à la poursuite de la hausse des taux.

Nick Rees, analyste du marché des changes chez Monex Europe, a déclaré qu'il était clair que la BCE est maintenant dans la dernière ligne droite en ce qui concerne le resserrement monétaire, malgré la tentative de Christine Lagarde, présidente de la BCE, de détourner les marchés de ce discours.

Les actions chinoises ont augmenté de 0,21 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,6 %, ce qui a contribué à soutenir les actions de la région.

L'activité des services en Chine a augmenté pour le quatrième mois consécutif en avril, selon une enquête du secteur privé vendredi, les entreprises continuant à bénéficier de la réouverture du pays, bien que l'expansion ait légèrement ralenti.

Le tourisme du pays a rebondi aux niveaux d'avant le COVID pendant les cinq jours des vacances du 1er mai, les voyages intérieurs ayant augmenté de plus de deux tiers par rapport à l'année précédente, selon les données du gouvernement.

Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont augmenté de 0,35 % après que les résultats d'Apple Inc. aient dépassé les attentes, aidés par des ventes d'iPhone supérieures aux prévisions et des percées notables en Inde et sur d'autres marchés plus récents.

Sur le marché des devises, le yen japonais s'est renforcé de 0,20 % à 134,04 pour un dollar, en voie de réaliser son premier gain hebdomadaire depuis près d'un mois en raison de la demande de valeurs refuges. [/FRX]

La livre sterling s'échangeait à 1,2591 $, en hausse de 0,15 % sur la journée, tandis que l'euro s'est raffermi de 0,21 % à 1,1034 $.

Par rapport à un panier de devises, le dollar a baissé de 0,109%.

L'or au comptant était à 2 051,48 dollars l'once, non loin de son plus haut historique de 2 072,49 dollars. [GOL/]

Le brut américain a augmenté de 0,47% à 68,88 dollars le baril et le Brent était à 72,82 dollars, en hausse de 0,44% sur la journée. [O/R]