La jauge des actions mondiales a progressé pour la deuxième séance consécutive mardi et les rendements du Trésor américain ont baissé après un rapport plus faible que prévu sur les dépenses de consommation, tandis que les investisseurs ont digéré les commentaires de plusieurs responsables de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

Les ventes au détail ont augmenté de

0,1 % le mois dernier, après une baisse de 0,2 % révisée à la baisse en avril, a indiqué le département américain du commerce. Ce résultat est inférieur aux attentes des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur une hausse de 0,3 %, et indique que l'activité économique ralentit, la hausse des taux d'intérêt ayant une incidence sur les dépenses de consommation.

"Les données plus faibles que prévu m'indiquent que les consommateurs ont encore des difficultés et que l'économie continue d'avancer, mais à un rythme plus lent", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth Management à Fairfield, dans le Connecticut.

"La Fed doit commencer à envisager une baisse des taux d'intérêt, peut-être avant la fin de l'année.

Les attentes du marché selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait réduire ses taux lors de sa réunion de septembre se sont accrues, avec 67 % de chances pour une réduction d'au moins 25 points de base, contre 61,5 % lundi.

D'autres données ont montré que les stocks des entreprises américaines ont rebondi en avril, augmentant de 0,3 % après avoir baissé de 0,1 % en mars.

L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 0,57 point, soit 0,00 %, pour atteindre 38 778,67, l'indice S&P 500 a gagné 8,53 points, soit 0,16 %, pour atteindre 5 481,85, et l'indice Nasdaq Composite a gagné 0,11 point, soit 0,00 %, pour atteindre 17 857,13.

Les marchés américains seront fermés mercredi à l'occasion de la fête du 19 juin.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 3,20 points, soit 0,40 %, à 803,57 après avoir atteint 804,40, tout près du record de 804,52 atteint le 12 juin.

Le président de la banque fédérale de réserve de New York

John Williams a déclaré

Les taux d'intérêt baisseront progressivement au fil du temps, mais il n'a pas voulu dire quand la banque centrale américaine pourrait commencer à assouplir sa politique monétaire, tandis que le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré que les taux d'intérêt baisseraient progressivement au fil du temps.

Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, a déclaré

Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, a déclaré qu'il avait besoin d'analyser plusieurs mois de données supplémentaires avant d'envisager de soutenir une baisse des taux.

D'autres responsables de la Fed

ont également fait preuve de prudence

de prudence. Le gouverneur

Adriana Kugler a déclaré

la banque centrale ne peut pas risquer les progrès réalisés jusqu'à présent en réduisant les taux trop tôt.

Les actions européennes

ont également augmenté

L'indice STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,69 %, alors que l'attention s'est portée sur les données économiques et les commentaires des responsables des banques centrales, se stabilisant après une chute brutale la semaine dernière suite à la convocation d'élections anticipées par le président français Emmanuel Macron.

L'indice STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,69 %, tandis que l'indice général européen FTSEurofirst 300 a gagné 13,14 points, soit 0,65 %

L'écart entre les rendements des obligations d'État françaises et allemandes à 10 ans, considéré comme une jauge de la prime de risque sur les obligations d'État françaises, s'est réduit à 68,96 points de base après avoir atteint 82,34 pb vendredi, le niveau le plus élevé depuis février 2017.

Les rendements du Trésor américain

ont baissé

à la suite des données sur les ventes au détail. Une vente aux enchères de 13 milliards de dollars d'obligations à 20 ans a été considérée comme solide, avec un rendement de près de 3 points de base en dessous de l'heure limite de soumission, avec une demande de 2,74 fois les obligations mises en vente.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 5 points de base pour atteindre 4,229 %.

Le dollar a limité ses gains à la suite de ces données et n'a connu qu'une légère hausse au cours de la séance. L'indice du dollar a augmenté de 0,03% à 105,30, tandis que l'euro a augmenté de 0,01% à 1,0735 $.

Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,09% à 157,85. La livre sterling s'est affaiblie de 0,02 % à 1,2701 $.

Plus tôt dans la journée, la Banque de réserve d'Australie a maintenu ses taux à 4,35 %, leur plus haut niveau depuis 12 ans, comme prévu, mais a averti qu'il y avait encore des raisons de se prémunir contre les risques d'inflation.

Le dollar australien s'est renforcé de 0,59 % par rapport au billet vert, à 0,6651 $.

Les banques centrales de Norvège, de Grande-Bretagne et de Suisse doivent également se réunir cette semaine. Seule la Banque nationale suisse devrait annoncer une baisse de ses taux.

Le brut américain a augmenté de 1,37% à 81,43 dollars le baril et le Brent a progressé à 85,02 dollars le baril, en hausse de 0,93% sur la journée.