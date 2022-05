Les actions augmentent, les rendements baissent après que les données montrent que l'inflation américaine pourrait avoir atteint un pic.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté de 0,9 % le mois dernier, et bien que l'inflation ait continué à augmenter en avril, elle a été moins importante que ces derniers mois. L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,2 %, le gain le plus faible de novembre 2020.

La Réserve fédérale américaine, dans les minutes de sa réunion de mai publiées plus tôt cette semaine, a qualifié l'inflation de sérieuse préoccupation. Une majorité de banquiers centraux a soutenu deux hausses de taux d'un demi-point de pourcentage en juin et juillet, le groupe tentant de freiner l'inflation sans provoquer de récession.

La Fed a laissé la possibilité de faire une pause dans les hausses si l'économie faiblit.

Les analystes ont déclaré que les données sur les dépenses de consommation et l'inflation étaient encourageantes et soutenaient les estimations de croissance pour le deuxième trimestre qui sont pour la plupart supérieures à un taux annualisé de 2,0.

"Le moteur de croissance de l'économie américaine est toujours bien vivant, et c'est important", a déclaré Joe Quinlan, responsable de la stratégie de marché CIO pour Merrill et Bank of America Private Bank. "Les estimations de croissance pour (le deuxième trimestre) sont encore bonnes. Il y a un meilleur ton sur le marché que celui que nous avons vu ces dernières semaines, en termes d'inflation qui pourrait atteindre un pic ici. Nous pouvons peut-être éviter la stagflation".

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 45 nations, a augmenté de 1,78% à 14h50 EDT (1850 GMT).

Les fonds d'actions mondiales ont connu des afflux de capitaux dans la semaine au 25 mai pour la première semaine en sept, selon Refinitiv Lipper.

Les actions européennes ont atteint un sommet de trois semaines et ont augmenté de 1,42 %. L'indice britannique FTSE a également atteint un sommet de trois semaines et se dirigeait vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-mars.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 368,34 points, soit 1,13 %, pour atteindre 33 005,53, le S&P 500 a gagné 75,33 points, soit 1,86 %, pour atteindre 4 133,17 et le Nasdaq Composite a ajouté 319,75 points, soit 2,72 %, pour atteindre 12 060,40.

Le rendement des obligations de référence du Trésor à 10 ans était en dernier lieu de 2,7432%. Il avait atteint un sommet de trois ans, à 3,2030%, au début du mois, en raison des craintes que la Fed ne doive relever rapidement ses taux pour maîtriser l'inflation.

La baisse des rendements montre que la politique monétaire de la Fed réussit à resserrer le crédit et à ralentir les prix, a déclaré Quinlan de BofA.

"Le rendement à 10 ans suggère que nous n'avons pas besoin que l'inflation dépasse les 9-10 %", a déclaré M. Quinlan. "Nous nous rapprochons d'un pic d'inflation".

Le rendement à deux ans, qui augmente avec les attentes des traders concernant la hausse des taux des fed funds, est tombé à 2,4839 %.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a baissé de 4 points de base à 0,955 %.

Les actions asiatiques ont également bénéficié des espoirs de stabilisation des liens sino-américains et d'une augmentation des mesures de relance du gouvernement chinois.

Les États-Unis n'empêcheraient pas la Chine de développer son économie, mais souhaitent qu'elle adhère aux règles internationales, a déclaré jeudi le secrétaire d'État Antony Blinken dans des remarques que certains investisseurs ont interprétées comme positives pour les liens bilatéraux.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 2,01%. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 2,23%, tandis que le Nikkei japonais a augmenté de 0,66%.

Le mouvement vers un sentiment de marché largement positif a conduit le dollar à des plus bas d'un mois contre un indice de devises.

Le Dollar Index a baissé de 0,02%, l'euro a augmenté de 0,03% à 1,0727$.

Les prix du pétrole étaient proches de leurs plus hauts niveaux sur deux mois, dans la perspective d'un marché tendu en raison de la hausse de la consommation d'essence aux États-Unis en été, et aussi de la possibilité d'une interdiction de l'UE sur le pétrole russe.

Le brut américain a réglé 98 cents de plus, soit une hausse de 0,86 %, à 115,07 $ le baril. Le Brent s'est établi à 2,03 $ de plus, soit une hausse de 1,73 %, à 119,43 $ le baril.

L'or au comptant a augmenté de 0,2 % à 1 852,83 $ l'once.