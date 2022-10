Les actions augmentent pour la cinquième journée consécutive ; le marché des changes est en difficulté.

Les actions des marchés émergents ont étendu leurs gains à une cinquième session consécutive jeudi, tandis que les devises d'Europe centrale et orientale se sont repliées sur fond de déceptions liées aux banques centrales et de préoccupations énergétiques.

La faiblesse du dollar a contribué à la hausse des actions asiatiques, et l'optimisme s'est également manifesté en dehors de la région. Les actions turques, sud-africaines et polonaises ont augmenté de plus de 1% chacune.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents a ajouté 0,3%, après avoir augmenté de plus de 4% en une semaine. Mais l'indice est toujours en baisse de 26 % sur l'année.

Les actions et les devises des marchés émergents ont chuté de près de 8 % depuis le début de l'année 2022, car le resserrement agressif des banques centrales visant à maîtriser l'inflation galopante a suscité des inquiétudes quant à une récession, ce qui a provoqué une fuite vers les valeurs refuges que sont les dollars américains et une hausse des rendements du Trésor.

Arthur Budaghyan, stratège en chef des marchés émergents chez BCA Research, qui a sous-pondéré les marchés émergents au cours des 12 dernières années, a une opinion plus positive.

"Nous en sommes au stade très avancé de cette sous-pondération", a-t-il déclaré. "Nous allons bientôt passer à un régime où la trajectoire relative des cours des actions des ME par rapport aux marchés développés passera d'un marché baissier à une large fourchette de négociation."

Mais, le dollar a tenté de reprendre de la vigueur avant les données sur le travail aux États-Unis vendredi, réduisant les gains des autres devises. .

L'intervention des banques centrales par le biais de ventes de dollars américains ne renforcera pas les devises des marchés émergents, selon un sondage Reuters, et rien ne pourrait être fait pour renforcer les devises des marchés émergents au cours des six prochains mois, selon certains stratèges.

Le rand sud-africain a trébuché de 0,3 %, pour étendre ses pertes à une deuxième session après que la banque centrale ait averti que les pannes d'électricité amputeront d'environ un point de pourcentage la croissance économique de la nation la plus industrialisée d'Afrique.

La lire turque, en baisse de 28 % cette année, a augmenté de 0,8 %.

En Europe centrale et orientale, le forint hongrois a baissé de 0,5 % à 423,16 contre l'euro après que des données ont montré que les ventes au détail ont ralenti en août.

La monnaie a perdu près de 13 % cette année en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement en énergie dues à la guerre Russie-Ukraine, et de la flambée des prix. Bien qu'elle devrait rebondir après avoir atteint son plus bas niveau en septembre grâce aux espoirs de fonds de l'Union européenne, elle devrait avoir du mal à franchir le seuil psychologique des 400 euros au cours de l'année prochaine, selon un sondage Reuters.

Le zloty polonais a chuté de 0,5 %, en voie de connaître sa plus forte baisse en une semaine, et d'étendre ses pertes après que la banque centrale ait maintenu mercredi son taux d'intérêt directeur contre les attentes d'une hausse de 25 points de base, tout en mettant en garde contre un ralentissement économique dans les mois à venir. Pour un GRAPHIQUE sur la performance des marchés émergents en 2022, voir http://tmsnrt.rs/2egbfVh Pour un GRAPHIQUE sur la performance des indices MSCI émergents en 2022, voir https://tmsnrt.rs/2OusNdX

Pour les TOP NEWS sur les marchés émergents

Pour le rapport sur le marché de l'EUROPE CENTRALE, voir

Pour le rapport sur le marché TURC, voir

Pour le rapport sur le marché RUSSE, voir (Rapport de Susan Mathew à Bengaluru ; édition par Uttaresh.V)