Les actions australiennes ont atteint leur plus haut niveau historique lundi, aidées par les gains des poids lourds de l'indice que sont les banques et les sociétés minières, tandis que les actions néo-zélandaises ont baissé avant les données sur l'inflation du deuxième trimestre attendues plus tard dans la semaine.

L'indice S&P/ASX 200 était en hausse de 0,9% à 8 028,1, à 0031 GMT, après avoir atteint un record de 8 031,7 plus tôt dans la session. L'indice de référence a clôturé en hausse de 0,9% vendredi.

Les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt ont augmenté de 0,9%, étendant les gains à une cinquième session. Les quatre grandes banques ont augmenté entre 0,5% et 1%.

Les mineurs ont gagné 0,7 % grâce à l'amélioration des prix du cuivre. Le groupe BHP et Rio Tinto ont progressé respectivement de 0,9 % et de 0,4 %, avant la publication de leurs résultats trimestriels de production plus tard dans la semaine.

Les valeurs énergétiques ont progressé de 0,9 %, Woodside Energy et son petit rival Santos augmentant respectivement de 1 % et de 0,6 %.

Les valeurs de la santé ont augmenté de 1,1 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis début janvier 2022. Le géant de la biotechnologie CSL et Ramsay Health Care ont augmenté de plus de 1% chacun.

Les valeurs technologiques ont progressé de 0,9 %, suivant les gains de leurs homologues de Wall Street vendredi. Xero et WiseTech Global ont progressé respectivement de 0,5 % et de 1,3 %.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,1 % à 12 120,67, les investisseurs attendant le rapport sur l'indice clé des prix à la consommation prévu mercredi pour de nouvelles indications sur la politique monétaire.

La semaine dernière, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu le taux d'escompte, mais a ouvert la porte à une politique monétaire moins restrictive au fil du temps si l'inflation ralentit comme prévu.