Les actions australiennes ont chuté de plus de 1 % vendredi en raison du renforcement des paris sur une augmentation des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la banque centrale, après que le pays ait créé plus de deux fois plus d'emplois que les analystes ne le prévoyaient en juin.

L'indice S&P/ASX 200 a chuté de 1,2% à 7.940,3, à 0024 GMT. L'indice a terminé en baisse de 0,3% jeudi.

Les emplois australiens ont augmenté beaucoup plus que les attentes du marché en juin, les données ont montré jeudi, ce qui a poussé les investisseurs à augmenter légèrement leurs paris pour une augmentation des taux de la Banque de réserve d'Australie en août.

Le plus grand perdant de l'indice de référence a été Lifestyle Communities, en baisse de 15,3%, après que la société de location de biens immobiliers ait retiré toutes ses perspectives d'avenir.

Le mineur d'or Evolution Mining a chuté de 5,3 %. Alumina et Life360 ont chuté de 3,5 % et 3 %, respectivement.

Le dollar australien s'est renforcé de 0,07 % par rapport au dollar américain pour atteindre 0,67 dollar australien.

Les valeurs technologiques ont baissé de 0,26%, menées par Megaport , qui a ouvert en baisse de 1,7%. Xero a chuté de 1,5 %.

Les valeurs financières ont baissé de 1,1%, les poids lourds ANZ Group et National Australia Bank ayant ouvert en baisse de 1,3% et 1,1% respectivement.

L'indice ASX 300 des métaux et des mines a chuté de 2,1%, Sandfire Resources et Evolution Mining ayant perdu respectivement 5,5% et 4,8%.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a baissé de 0,6 % à 12 255,7.

Le Nikkei japonais a baissé de 0,45% à 39946,46.

L'indice américain S&P 500 a clôturé en baisse de 1,39% jeudi, tandis que le Nasdaq a perdu 0,70%. Les contrats à terme sur le S&P 500 E-minis étaient en hausse de 5,25 points. Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté à 4,1943%, par rapport à la clôture américaine de 4,188%.

Au cours de la nuit, l'indice américain Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,29 %. Le S&P 500 a perdu 0,78 % et le Nasdaq a reculé de 0,70 %.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 0,58% à 84,62 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate (WTI) a perdu 0,72% à 82,22 dollars le baril.

L'or a chuté de 0,27% à 2 439,00 dollars, tandis que les contrats à terme sur le minerai de fer chinois sur le Dalian Commodity Exchange sont restés stables. (Reportage de Rishav Chatterjee à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)