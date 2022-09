Les actions australiennes connaissent leur plus mauvais mois depuis juin en raison de la récession.

Les actions australiennes ont enregistré vendredi une troisième perte hebdomadaire et leur pire mois en trois, les inquiétudes concernant une éventuelle récession mondiale ayant sapé l'appétit pour le risque après que la Réserve fédérale américaine a réitéré sa position agressive pour lutter contre l'inflation.

L'indice S&P/ASX 200 a clôturé en baisse de 1,2% vendredi. Le jour précédent, l'indice de référence avait terminé en hausse de 1,4 %.

Les inquiétudes ont émergé après que les responsables de la banque centrale américaine aient déclaré cette nuit qu'ils continueront à augmenter les taux d'emprunt pour arrêter les pressions sur les prix, même si les inquiétudes concernant la récession et les turbulences sur les marchés mondiaux persistent.

Les banques centrales d'Australie et de Nouvelle-Zélande devraient également relever leurs taux directeurs de 50 points de base chacune lors de leurs réunions d'octobre, afin de tenter de maîtriser l'inflation galopante.

Nous nous attendons également à ce que la RBA "adoucisse" son message en supprimant la référence à "dans les mois à venir" dans le contexte de nouvelles augmentations de taux", ont déclaré les analystes d'ANZ Research.

Les financières ont mené les retardataires pour la journée, perdant environ 2,3 % et pour une septième semaine consécutive, les plus grandes banques du pays chutant entre 2 et 3 %.

"L'indice (bancaire) a perdu autant parce que les investisseurs sont probablement en train de digérer le fait que les taux élevés vont probablement rester ici, et il serait immature d'appeler le taux terminal en ce moment", a déclaré Kunal Sawhney, directeur général de Kalkine Group.

Les valeurs technologiques ont glissé de 2,7 % et marqué leur troisième perte hebdomadaire. Le fournisseur de services de comptabilité Xero et les actions de Block Inc cotées à l'ASX ont glissé de 4,3 % et 4,8 %, respectivement.

Les matières premières ont apporté un peu de répit à un indice de référence par ailleurs morose, les mineurs ayant grimpé d'environ 0,8 %, le principal producteur d'acier chinois ayant signalé une augmentation de sa production en raison de la hausse de la demande dans le secteur de la construction.

Rio Tinto, BHP Group et Fortescue Metals ont progressé entre 0,1% et 2,8%.

Les valeurs aurifères ont également soutenu la bourse riche en ressources avec un bond de 3,5 %. Newcrest Mining et Northern Star Resources ont progressé de 2,7 % et 4,3 %, respectivement.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 1,2 % et a terminé la séance à 11 065,7 points. (Reportage d'Archishma Iyer à Bengaluru ; édition de Sherry Jacob-Phillips)