Les actions australiennes suivent les marchés mondiaux à la hausse alors que la BoE cherche à étouffer la déroute des obligations britanniques

Les actions australiennes ont grimpé jeudi dans le cadre d'un rebond mondial des marchés boursiers, après que la Banque d'Angleterre ait déclaré qu'elle prendrait des mesures immédiates pour calmer les marchés obligataires en difficulté de la Grande-Bretagne.

L'indice S&P/ASX 200 a augmenté de 1,7% à 0024 GMT. L'indice de référence a baissé de 0,5 % mercredi.

Les marchés mondiaux se sont légèrement redressés après que la banque centrale britannique a déclaré qu'elle allait lancer un programme d'achat d'obligations d'urgence visant à empêcher la propagation de la tourmente sur les marchés.

Dans les échanges à Sydney, les valeurs énergétiques ont mené les gains, grimpant de 2,7 % en raison de la hausse des prix du pétrole après que les chiffres des stocks de carburant américains aient montré des réductions plus importantes que prévu.

Les majors du pétrole et du gaz Woodside Energy et Santos ont augmenté de 3,3 % et 2,6 %, respectivement.

AGL Energy a gagné 2,6 %, après que le premier producteur d'électricité du pays a dévoilé des plans pour investir jusqu'à 20 milliards de dollars australiens (13,00 milliards de dollars) dans de nouvelles énergies renouvelables d'ici 2036.

Les miniers ont progressé de 2,7 %, les géants du minerai de fer BHP et Rio Tinto ayant augmenté respectivement de 2,2 % et 1,7 %.

Le prix élevé des lingots a fait grimper les valeurs aurifères de 4,6 %, le plus grand mineur d'or du pays, Newcrest Mining, ayant fait un bond de 3,4 %.

L'indice technologique et les valeurs financières ont gagné plus de 1 % chacun.

Premier Investments Ltd a grimpé de 8,4 % et a été le principal gagnant de l'ASX 200, après que le détaillant de mode a affiché un bénéfice net annuel attribuable de 285,2 millions de dollars australiens (185,35 millions de dollars), contre 271,8 millions de dollars australiens l'année précédente.

Séparément, Iress, en baisse de 17,8 %, a été le plus grand perdant en pourcentage, après que le fournisseur de logiciels ait revu à la baisse ses prévisions de bénéfice net après impôts pour l'ensemble de l'année, le ramenant de 63 à 72 millions de dollars australiens à 54 à 58 millions de dollars australiens.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a augmenté de 1,2% à 11 251,91. La banque centrale du pays a proposé des modifications aux moyens par lesquels les banques doivent appliquer la pondération des risques à leurs expositions en vertu des règles d'adéquation des fonds propres. (1 $ = 1,5387 dollar australien) (Reportage de Navya Mittal à Bengaluru ; Montage de Rashmi Aich)