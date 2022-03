Les actions baissent alors que la crise ukrainienne s'aggrave, les prix du pétrole remontent

L'agence RIA News a cité le ministère ukrainien de l'énergie atomique qui a déclaré qu'une unité de production de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande de ce type en Europe, a été touchée lors d'une attaque des troupes russes.

Les contrats à terme du S&P 500 ont perdu 1,6 % et ceux du Nasdaq 1,8 %. Dans la nuit, Wall Bourse a terminé en baisse, les investisseurs restant sur leurs gardes face à la crise ukrainienne, tandis que la hausse des prix des matières premières a également pesé sur le sentiment du marché.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a perdu 0,8 % et s'est négocié près de son plus bas niveau de la journée. Les marchés de toute l'Asie étaient dans une mer de rouge, avec un recul de 2,3 % au Japon, de 1,4 % en Corée du Sud et de 1,2 % en Australie, pays riche en matières premières. Les prix du pétrole ont bondi vendredi après être restés stables la veille, le marché se concentrant également sur la question de savoir si les producteurs de l'OPEP+, dont l'Arabie saoudite et la Russie, allaient augmenter leur production à partir de janvier.

L'euro a continué à perdre du terrain et s'apprête à connaître sa pire semaine par rapport au dollar en neuf mois. Il a chuté de 0,44 % à 1,1022 $.