Les actions baissent, le dollar se maintient alors que la hausse des taux américains est imminente

L'indice de référence MSCI pour les actions mondiales était en baisse de 0,3% à 0811 GMT, les actions européennes et asiatiques ayant chuté avant la décision de la Réserve fédérale et suite aux fortes pertes de Wall Bourse vendredi dans le sillage d'une mise à jour décevante d'Amazon.

Les données signalant un rythme de contraction plus rapide de l'activité industrielle en Chine ont également réduit l'appétit pour le risque, bien que la fermeture de Londres et de la plupart des marchés asiatiques pour un jour férié ait réduit les volumes.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a chuté de 1,2 %, en voie de briser une série de trois jours de gains. Le Nikkei du Japon a baissé de 0,1 % et le KOSPI de la Corée du Sud a reculé de 0,3 %.

L'activité des usines en Chine s'est contractée à un rythme plus soutenu en avril, les lockdowns généralisés de COVID-19 ayant stoppé la production industrielle et perturbé les chaînes d'approvisionnement dans la deuxième plus grande économie du monde.

Une enquête réalisée lundi a également montré que la croissance de la production manufacturière de la zone euro a stagné en avril, les usines ayant du mal à s'approvisionner en matières premières, tandis que la demande a subi le contrecoup des fortes hausses de prix et des inquiétudes concernant les perspectives économiques.

Cela a fait craindre un fort ralentissement au deuxième trimestre qui pèsera sur la croissance mondiale, au moment même où les banques centrales du monde entier commencent à resserrer agressivement leur politique pour lutter contre les pressions inflationnistes, exacerbées cette année par la guerre en Ukraine.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed augmente ses taux de 50 points de base mercredi, bien qu'il y ait une incertitude quant à la manière dont le président Jerome Powell se montrera belliciste dans les commentaires qui suivront la décision.

"Une hausse de 50 points de base du taux cible des fed funds et l'annonce du début du resserrement quantitatif semblent être une affaire réglée", ont déclaré les économistes d'UniCredit dirigés par Tullia Bucco.

"Les acteurs du marché ne savent toujours pas si ce grand bond en avant dans le processus de resserrement de la politique de la Fed sera accompagné de déclarations dovish, neutres ou hawkish de Powell", ont-ils ajouté dans une obligation.

Les marchés monétaires prévoient déjà des hausses de taux d'environ 250 points de base d'ici la fin de l'année, ce qui, selon UniCredit, réduit la possibilité de surprises hawkish cette semaine.

Vendredi, la Bourse a subi sa pire chute depuis 2020, alors qu'Amazon a dégringolé suite à un rapport trimestriel morose, et que la plus forte poussée de l'inflation mensuelle depuis 2005 a effrayé les investisseurs déjà inquiets de la hausse des taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur actions américaines ont rebondi lundi, envoyant les e-minis du Nasdaq et du S&P 500 en hausse de 0,8 % à 0,6 %.

Les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté dans les échanges européens du matin, restant un peu en dessous des sommets atteints la semaine dernière.

Le rendement de référence à 10 ans a ajouté 0,4 point de base à 2,941 %, après avoir atteint un sommet de 2,981 % le 20 avril.

Le dollar s'est rapproché de son plus haut niveau depuis près de deux décennies et l'euro est descendu à 1,05 $, les investisseurs se préparant à la probable hausse des taux de la Fed.

Le Dollar Index s'est établi à 103,32, peu de changement dans la journée. L'euro s'est négocié en baisse de 0,1 % à 1,0536 $.

Les prix du pétrole ont baissé en raison des inquiétudes concernant la faiblesse de la croissance économique en Chine, pays touché par le COVID-19, qui ont contrebalancé les risques de tensions sur l'offre découlant d'une éventuelle interdiction européenne du brut russe.

L'Union européenne penche vers une interdiction des importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année, ont déclaré deux diplomates européens, après des discussions entre la Commission européenne et les États membres de l'UE ce week-end.

Le pétrole brut Brent a baissé de 0,9 % à 106 $ le baril, et le pétrole brut américain a perdu 1 % à 103,69 $.

Les prix de l'or ont chuté, les rendements élevés aux États-Unis ayant fait pression sur la demande de lingots à rendement nul.

L'or au comptant était en baisse de 0,7 % à 1 883,66 $ l'once.