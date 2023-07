La plupart des actions asiatiques ont chuté mardi, tandis que le dollar américain et le pétrole se sont stabilisés, les investisseurs restant dans des fourchettes sûres en attendant de savoir si les banques centrales continueront à relever leurs taux d'intérêt de manière agressive.

Les conditions de marché ont également été modérées à l'approche du jour férié de la fête de l'indépendance des États-Unis, mardi, avec la fermeture de la plupart des places boursières.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,1 % en milieu de matinée.

Les actions australiennes sont restées globalement stables, les investisseurs attendant de voir si la banque centrale va encore resserrer sa politique monétaire lorsqu'elle annoncera sa décision plus tard dans la journée.

La moyenne des actions japonaises Nikkei a baissé de 1,1 %, les investisseurs ayant abandonné certaines positions haussières après que l'indice de référence a clôturé à son plus haut niveau depuis 33 ans lors de la séance précédente.

L'indice de référence de la Chine continentale et l'indice Hang Seng de Hong Kong ont chacun baissé de 0,2 %.

Les contrats à terme sur le S&P 500 E-mini ont glissé de 0,1% dans les échanges asiatiques. Les indices boursiers de Wall Street ont terminé la session écourtée de lundi en légère hausse, tout comme les rendements des bons du Trésor.

Dans les jours à venir, les investisseurs s'attendent à une série de données économiques mitigées avant les résultats du deuxième trimestre, alors que l'incertitude demeure quant à la politique de la Réserve fédérale, a déclaré Manishi Raychaudhuri, responsable de la recherche sur les actions de la région Asie-Pacifique chez BNP Paribas.

Les minutes de la dernière réunion de la Fed sont attendues plus tard cette semaine, ce qui pourrait fournir des indices supplémentaires sur l'orientation de la politique, mais aussi injecter une certaine volatilité, a-t-il dit.

"Si la Fed se montre trop stricte et décide de relever ses taux plus de deux fois que ne l'attend le marché, il est à craindre que la récession ne soit plus profonde que prévu", a déclaré M. Raychaudhuri.

Les tensions géopolitiques persistent également, a-t-il noté, et les contrôles des exportations de minéraux par la Chine ajoutent à l'incertitude des relations commerciales mondiales.

Sur le marché des devises, l'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à six autres devises majeures, a légèrement augmenté pour atteindre 102,97.

Les prix du pétrole sont restés stables mardi, après avoir baissé de 1 % lundi, alors que les marchés ont mis en balance les problèmes d'approvisionnement liés aux réductions d'août par les principaux exportateurs, l'Arabie saoudite et la Russie, et les données économiques qui suggèrent que la demande est faible.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 0,3 % à 74,87 dollars le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate a également augmenté de 0,3 % à 70,06 dollars.

Le marché du Trésor est fermé mardi pour la fête de l'Indépendance. Lundi, une section très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain a connu son inversion la plus profonde depuis l'époque de l'inflation élevée de Paul Volcker, président de la Fed, reflétant les inquiétudes des marchés financiers qui craignent qu'un cycle prolongé de hausse des taux de la Fed ne fasse basculer les États-Unis dans la récession.