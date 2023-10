Les actions mondiales ont chuté mardi, écrasées par une nouvelle hausse des rendements des bons du Trésor, après que les données ont montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en août, un autre signe d'une économie résiliente qui suggère que les taux d'intérêt seront plus élevés pendant plus longtemps.

Le dollar a d'abord augmenté, mais a ensuite fortement baissé contre le yen après avoir brièvement dépassé le niveau psychologique de 150 yens par dollar pour la première fois depuis octobre 2022, ce qui a conduit certains à voir des signes d'intervention de la part de la Banque du Japon.

Le ministère japonais des finances n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Mais le marché a eu du mal à ignorer la forte baisse du dollar.

"En toute honnêteté, elle présente toutes les caractéristiques d'une intervention, a déclaré Michael Brown, analyste de marché chez Trader X à Londres.

D'autres intervenants sur le marché n'ont pas été d'accord avec cette évaluation, estimant que la baisse était due à la publication du rapport JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) pour le mois d'août, qui a mis un terme à trois baisses mensuelles consécutives. Les employeurs ont également maintenu leurs effectifs en août.

"La vigueur de l'économie américaine continue de surprendre à la hausse", a déclaré Ronald Temple, stratège en chef du marché chez Lazard à New York, dans des commentaires adressés aux médias.

"Le cycle de hausse des taux de la Fed est probablement terminé, mais des données comme celles d'aujourd'hui posent le risque qu'une nouvelle hausse soit nécessaire.

Les bons du Trésor à 10 ans ont augmenté de 9,6 points de base pour atteindre 4,779%, un nouveau record en 16 ans, et le dollar a baissé de 0,44% pour atteindre 149,165 yens.

Les principaux indices boursiers américains et européens ont chuté de plus de 1 %.

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu 1,36 % et l'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 1,06 %.

À Wall Street, l'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,13 %, l'indice S&P 500 a perdu 1,33 % et l'indice Nasdaq Composite a chuté de 1,63 %.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis la fin de 2007. Lundi, ils ont connu leur plus forte hausse en une journée depuis début septembre, ce qui a mis un terme à la reprise des actions, des matières premières et des devises.

Le dernier catalyseur en date a été l'intervention de deux responsables de la Fed, qui ont déclaré lundi que la politique monétaire devrait rester restrictive pendant "un certain temps" pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

Le yen est une victime particulière de la marche du dollar vers des sommets de dix mois et de la hausse des rendements des bons du Trésor, étant donné l'écart béant entre les taux d'intérêt américains et ceux du Japon.

Les autorités monétaires japonaises s'en tiennent à une politique de maintien des taux d'emprunt à un niveau extrêmement bas, ce qui n'incite pas les investisseurs à détenir la monnaie ou les obligations du pays.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders estiment à 26 % la probabilité d'une nouvelle hausse des taux américains en novembre et à 45 % la probabilité d'une hausse en décembre.

SENTIMENT D'URGENCE

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que les autorités surveillaient de près le marché des devises et se tenaient prêtes à réagir, réitérant une mise en garde contre les mouvements spéculatifs qui ne reflètent pas les fondamentaux économiques.

Au cours de la semaine dernière, M. Suzuki a déclaré à sept reprises que les autorités surveillaient le yen avec un "sentiment d'urgence" "élevé" ou "fort".

En septembre dernier, les autorités japonaises ont procédé à leur première intervention en 24 ans, lorsque le yen a franchi la barre des 145 dollars.

Les spéculations se multiplient quant à une nouvelle intervention, étant donné que le yen est soumis à une pression constante, les rendements américains de référence à 10 ans affichant désormais leur plus forte prime par rapport à leurs homologues japonais depuis novembre dernier, à savoir près de 400 points de base.

Les prix du pétrole se sont redressés après avoir atteint leur plus bas niveau en trois semaines, les investisseurs ayant pris en compte la hausse du dollar, l'assombrissement des signaux économiques mondiaux et le resserrement de l'offre.

Le brut américain a récemment augmenté de 1,29 % pour atteindre 89,97 dollars le baril et le Brent était à 91,28 dollars, en hausse de 0,63 % sur la journée.

Le prix de l'or est resté proche de son plus bas niveau depuis sept mois, plombé par la vigueur du dollar et l'augmentation des rendements obligataires, alors que la probabilité que les taux d'intérêt américains restent élevés plus longtemps a dominé le sentiment.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 825,49 dollars l'once.