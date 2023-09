Les indices boursiers mondiaux ont reculé et les rendements du Trésor à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'une semaine mardi, alors que les prix du pétrole ont augmenté et que les investisseurs ont pesé les perspectives de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains.

Les commandes de produits manufacturés américains ont diminué moins que prévu en juillet, selon les données.

Dans le même temps, les données économiques en Chine et en Europe ont alimenté certaines inquiétudes quant au ralentissement de la croissance mondiale.

Une enquête sur le secteur privé a montré mardi que l'activité des services en Chine s'est développée au rythme le plus lent en huit mois au mois d'août, la faiblesse de la demande continuant de peser sur la deuxième économie mondiale.

Les données de la zone euro et de la Grande-Bretagne ont également montré un déclin de l'activité commerciale le mois dernier, le secteur des services, dominant dans les deux régions, étant en contraction.

"Les taux d'intérêt continuent d'augmenter et les investisseurs se concentrent sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale, a déclaré Paul Nolte, stratège de marché chez Murphy & Sylvest Wealth Management à Elmhurst, dans l'Illinois.

Les investisseurs digèrent également les commentaires du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qui a déclaré que la dernière série de données économiques donnait à la banque centrale américaine la possibilité de voir si elle devait à nouveau relever ses taux, tout en notant qu'il ne voyait actuellement rien qui puisse l'obliger à augmenter à nouveau le coût des emprunts à court terme.

La Fed a relevé ses taux pour freiner l'inflation.

Le Dow Jones a été en tête des baisses des trois principaux indices boursiers de Wall Street, même si l'augmentation du prix du pétrole a stimulé les actions de certaines entreprises du secteur de l'énergie.

Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre après que l'Arabie saoudite et la Russie ont prolongé leurs réductions volontaires de l'offre jusqu'à la fin de l'année.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 195,74 points, soit 0,56 %, à 34 641,97, l'indice S&P 500 a perdu 18,94 points, soit 0,42 %, à 4 496,83 et l'indice Nasdaq Composite a perdu 10,86 points, soit 0,08 %, à 14 020,95.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,23 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,60 %.

En ce qui concerne les bons du Trésor, le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 9 points de base à 4,26% après avoir atteint 4,268%, son niveau le plus élevé depuis le 25 août.

Le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis près de six mois face à un panier de devises, les données économiques chinoises ayant alimenté les inquiétudes concernant la croissance mondiale et poussé les investisseurs à se tourner vers la monnaie américaine, valeur refuge.

Le dollar australien a chuté de plus de 1% et a atteint son plus bas niveau depuis 10 mois après que la banque centrale australienne ait maintenu ses taux d'intérêt pour le troisième mois.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 1,04 $, soit 1,2 %, pour s'établir à 90,04 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont gagné 1,14 $, soit 1,3 %, pour s'établir à 86,69 $ le baril.

L'or au comptant a baissé de 0,7 % à 1 925,48 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,74 % à 1 925,50 $ l'once.