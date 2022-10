Les actions baissent, les rendements grimpent en raison des inquiétudes concernant le pétrole et l'économie. 05/10/2022 | 19:52 Envoyer par e-mail :

(Mises à jour avec les derniers prix) * Wall street réduit ses pertes antérieures, mais reste en baisse * Le pétrole gagne du terrain alors que l'OPEP+ approuve de profondes réductions de l'offre * Le dollar rebondit, en hausse de plus de 1 %. * * Graphique : Taux de change mondiaux http://tmsnrt.rs/2egbfVh WASHINGTON, 5 octobre (Reuters) - Le rallye boursier de deux jours s'est essoufflé mercredi, alors que Wall street s'est retournée vers le bas et que les rendements du Trésor ont regagné du terrain, la perspective d'une hausse des prix du pétrole et de la poursuite des hausses de taux de la Réserve fédérale pesant sur les investisseurs. Les actions américaines ont reculé après des pertes importantes mais sont restées en baisse dans les échanges de la mi-journée, après avoir ouvert le quatrième trimestre avec des gains importants au cours des deux derniers jours. L'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,22%, le S&P 500 a chuté et le Nasdaq Composite a baissé de 0,69%. L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 45 nations, était en baisse de 0,23%. Dans le même temps, les rendements du Trésor américain ont inversé deux jours de pertes pour reprendre une ascension à la hausse, les investisseurs perdant l'espoir que la Fed pourrait être prête plus tôt à relâcher les taux d'intérêt plus élevés dans sa lutte contre l'inflation. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 16 points de base pour atteindre 3,7729 %. Le Dollar Index, qui suit le billet vert par rapport à un panier de six devises, a regagné 1,12% à 111,291 après deux jours de fortes baisses. Les actions ont bondi en début de semaine en raison de certains signes de ralentissement de l'économie, laissant entrevoir que les banques centrales pourraient commencer à se préparer à renoncer à des hausses persistantes des taux d'intérêt. Mais cet espoir a pris un coup mercredi sur plusieurs fronts. La Banque de Nouvelle-Zélande a maintenu une hausse importante des taux, le rapport national sur l'emploi ADP a montré que l'emploi privé a augmenté plus que prévu en septembre, et l'Institute for Supply Management a indiqué que le secteur des services s'est contracté moins que prévu en septembre et que l'emploi a augmenté. Tout cela s'est combiné pour suggérer que l'économie ne ralentissait pas encore suffisamment en réponse aux hausses de taux pour que les banques centrales repensent leur approche. "Le rallye des actions et des obligations de ces derniers jours a été alimenté par des données économiques et du marché du travail plus faibles. Aujourd'hui, les actions et les obligations se vendent toutes deux après une décision politique plus faucon de la Nouvelle-Zélande et des données économiques plus solides aux États-Unis", a déclaré Jacob Manoukian, responsable de la stratégie d'investissement aux États-Unis chez JPMorgan Private Bank. "Il est difficile de trop lire dans les mouvements de prix au jour le jour lorsque les marchés sont aussi capricieux, mais le grand moteur des marchés pour le reste du troisième trimestre sera probablement la trajectoire des taux directeurs." LES RÉDUCTIONS DE L'OFFRE DONNENT DU JUS AU PÉTROLE Les prix du pétrole semblaient prêts à profiter d'une troisième journée consécutive de gains, atteignant un sommet de trois semaines après que les principaux ministres de l'OPEP+, connus sous le nom de comité ministériel conjoint de suivi, aient convenu de réduire la production de pétrole de 2 millions de barils par jour, ce qui représente environ 2 % de l'offre mondiale. Le pétrole brut Brent était en hausse de 2,11 % à 93,75 $ le baril. Le brut américain était dernièrement en hausse de 1,88 % à 88,14 $ le baril. Ailleurs, l'or au comptant < XAU= > s'est négocié à environ 1 711 $ l'once, en baisse d'environ 84 %.

© Zonebourse avec Reuters 2022