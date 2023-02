Les actions bancaires sud-coréennes plongent à New York après une poussée politique

Les certificats américains de dépôt (ADR) représentant les principales banques sud-coréennes sur le marché boursier américain ont chuté jusqu'à 5,8 % quelques heures après que le président Yoon Suk-yeol ait demandé aux banques de renforcer leurs efforts pour aider les personnes financièrement vulnérables.

"Le message du gouvernement est que les banques réalisent des bénéfices croissants et doivent en faire plus pour la société", a déclaré Lee Byung-gun, responsable de la recherche chez DB Financial Investment, jeudi à Séoul. "Cela n'est pas bon pour les actions bancaires à court terme".

Les ADR de KB Financial Group Inc ont chuté jusqu'à 7,1% avant de terminer la séance en baisse de 5,8%, et ceux de Shinhan Financial Group ont baissé jusqu'à 5,4% avant de clôturer en baisse de 4,5%.