Les actions brésiliennes devraient progresser de 13 % d'ici à la fin de l'année 2023, malgré l'incertitude politique.

Alors que les modèles financiers continuent de montrer un potentiel de hausse pour les actions brésiliennes l'année prochaine, les experts du marché se sont montrés pessimistes dans leurs réponses qualitatives à l'enquête, soulignant les doutes sur l'équipe de Lula et les inquiétudes budgétaires.

L'indice boursier de référence Bovespa devrait augmenter de 13% d'ici la fin de l'année 2023 pour atteindre 123 250 points, contre 108 976 points vendredi, selon l'estimation médiane de 11 stratèges interrogés du 14 au 23 novembre. Depuis le début de l'année, l'indice n'a progressé que de 4 %.

"Le scénario dépend de qui seront les ministres du nouveau gouvernement et des plans qui seront annoncés... L'Ibovespa (indice) est toujours à la baisse, dans l'attente de nouvelles du gouvernement", a déclaré Fernando Bresciani, analyste de recherche chez Andbank.

Après avoir reçu un accueil chaleureux lors d'une tournée internationale, Lula a affronté la semaine dernière la tâche difficile de définir son administration dans un contexte d'anxiété sur les marchés financiers et de divisions au sein de sa coalition.

Les membres de son groupe de transition ont exprimé des opinions contrastées sur les négociations du budget 2023 et la course à la direction de la Banque interaméricaine de développement (BID). Même certains alliés de Lula s'inquiètent de la lenteur des décisions.

Entre-temps, les progrès réalisés dans les discussions du Congrès sur une mesure qu'il a soutenue et qui vise à exempter au moins 100 milliards de reais (19 milliards de dollars) du plafond de dépenses du Brésil l'année prochaine ont déclenché des alarmes à la banque centrale, ce qui pourrait retarder l'assouplissement futur de la politique.

"Les taux élevés et la baisse des prix des matières premières ont eu un impact négatif sur les résultats des entreprises... le nouveau gouvernement n'effectuera pas une bonne gestion fiscale, et donc les taux resteront élevés plus longtemps", a déclaré Filipe Villegas, analyste chez Genial Investimentos.

Ajoutant au ton sceptique, les 7 participants qui ont répondu à une question distincte sur les perspectives de bénéfices des entreprises au Brésil au cours des six prochains mois ont dit s'attendre à une détérioration des résultats.

La semaine dernière, le ministère brésilien de l'Économie a réduit ses prévisions de croissance du PIB pour 2023 à 2,1 %, contre 2,5 % prévus en septembre, en raison de la détérioration des perspectives mondiales. Les économistes privés interrogés dans le cadre d'un sondage hebdomadaire de la banque centrale ont prévu un taux d'expansion de seulement 0,7 %.

La hausse de 4 % de la Bovespa cette année a surpassé l'indice mexicain S&P/BMV IPC, en baisse de 3 % jusqu'à présent en 2022 mais qui devrait récupérer près de 7 % par rapport aux valeurs de la semaine dernière à la fin de l'année prochaine, pour atteindre 55 250 points.

"Après un certain ajustement en février ou mars en raison d'une croissance économique plus faible au premier trimestre de 2023, les actions mexicaines devraient se redresser à mesure que les résultats des entreprises s'améliorent à nouveau", a déclaré Gerardo Copca, analyste chez MetAnalisis.

