Les actions britanniques chutent de plus de 2% alors que la Russie attaque l'Ukraine

L'indice de référence FTSE 100 a chuté de 2,6 % à 8 h 05 GMT, tandis que l'indice des valeurs moyennes, axé sur le marché intérieur, a perdu 2,9 %.

La Russie a tiré des missiles sur plusieurs villes d'Ukraine et débarqué des troupes sur ses côtes jeudi, selon des responsables et des médias, après que le président Vladimir Poutine a autorisé ce qu'il a appelé une opération militaire spéciale.

Les États-Unis et leurs alliés vont imposer des "sanctions sévères" à la Russie, a déclaré le président américain Joe Biden.

Toutefois, les pertes de l'indice FTSE 100, fortement axé sur les matières premières, ont été moins importantes que celles de ses homologues européens, grâce au gain de 0,6 % de Shell, en raison de la hausse des prix du pétrole, et au bond de 6 % du mineur de métaux précieux Fresnillo, en raison de la hausse des prix de l'or et de la fuite des investisseurs vers les valeurs refuges. [O/R] [MET/L]

La plus grande banque de la Bourse britannique, Lloyds, a chuté de 6,8 % après avoir manqué les prévisions de bénéfices.