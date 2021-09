Les actions britanniques chutent en raison de la baisse des valeurs financières et des biens de consommation de base ; le groupe Dunelm bondit.

Les actions britanniques ont reculé mercredi, tirées vers le bas par les valeurs financières et les valeurs de consommation de base, tandis que Dunelm Group a grimpé en tête de l'indice des valeurs moyennes après avoir publié des résultats annuels optimistes.

L'indice blue-chip FTSE 100 a baissé de 0,9 %, tandis que l'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation, axé sur le marché intérieur, a reculé de 0,5 %.

Les actions bancaires ont perdu 1,2 %, les grands créanciers Barclays et Lloyds Banking Group perdant respectivement 1,4 % et 1,3 %, après que Morgan Stanley a abaissé ses objectifs de cours pour ces titres.

Les valeurs de consommation de base, dont le fabricant de savon Dove Unilever, le fabricant de spiritueux Diageo et la société de tabac British American Tobacco, ont chuté de 0,9 % chacune, pesant le plus sur l'indice FTSE 100.

"Les inquiétudes concernant la propagation de la variante Delta qui entrave la reprise économique dans certaines parties du monde pèsent sur les marchés européens aujourd'hui", a déclaré Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

"Un resserrement des dépenses, parallèlement aux augmentations d'impôts annoncées par (le ministre des finances) Rishi Sunak, est également susceptible de freiner la reprise, la confiance des consommateurs étant susceptible d'en prendre un coup, étant donné que les gens auront moins de salaire net, de sorte que le grand élan de réouverture de l'hôtellerie et de la vente au détail que nous avons vu pourrait s'estomper."

Le 27 octobre, M. Sunak présentera une déclaration budgétaire semestrielle et un plan de dépenses triennal, pour lequel la plupart des ministères ont été invités à présenter des économies de coûts, après avoir annoncé mardi de fortes hausses d'impôts pour financer la santé et les services sociaux.

Halfords Group a chuté de 4,4 % après que le détaillant de bicyclettes et de pièces automobiles a déclaré que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale avaient un impact sur son activité cycliste.

Contrairement à la tendance, Dunelm Group a gagné 7,2 % après que le détaillant d'articles de maison a déclaré un dividende spécial et prévu que le bénéfice de l'exercice 2022 serait légèrement supérieur aux prévisions des analystes.

Smiths Group a progressé de 4,5 % et s'est hissé au sommet de l'indice FTSE 100 après que la société technologique a accepté de vendre son unité médicale à la société américaine ICU Medical Inc. pour 2,4 milliards de dollars. (Reportage de Devik Jain à Bengaluru ; édition par Uttaresh.V et Rashmi Aich)