Les actions londoniennes ont reculé vendredi, suivant les pertes des marchés asiatiques après que des données économiques américaines robustes aient suscité des inquiétudes quant au maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps, tandis que National Grid a limité ses pertes.

L'indice FTSE 100 a reculé de 0,4 % et s'apprêtait à connaître une quatrième séance de baisse consécutive, sa plus longue série de pertes depuis plus de trois mois. L'indice se dirigeait vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive.

L'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation a baissé de 0,3 % et était également en passe de connaître une quatrième journée de baisse consécutive.

Des données économiques solides en provenance des États-Unis ont montré que l'activité commerciale s'est accélérée en mai pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans. Ces données, ainsi que le compte rendu optimiste de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine en début de semaine, ont conduit les opérateurs à revoir à la baisse leurs prévisions de réduction des taux d'intérêt cette année.

"Le sentiment est faible en raison des craintes que la Réserve fédérale ne soit pas en mesure de réduire les taux d'intérêt aussi rapidement que le marché l'espérait", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principal du marché chez City Index.

Les investisseurs ont également pris leurs bénéfices après une hausse de près de 8 % des actions londoniennes au cours des cinq dernières semaines. L'attrait des actions britanniques sous-évaluées a été le principal moteur de la hausse du FTSE.

"Compte tenu de cette forte hausse, le FTSE s'est retrouvé en situation de surachat et, pour qu'il puisse envisager une correction, il devrait se replier vers les 8 000 points", a ajouté M. Cincotta.

Parmi les actions, AJ Bell a chuté de 3,6 % après que le fondateur de la plateforme d'investissement a vendu 7,5 millions d'actions de la société.

National Grid a bondi de 9,0 % après une chute de près de 11 % jeudi.

Mondi a gagné 2,2 % après que Citigroup a relevé le titre de "neutre" à "achat".

Intertek Group a augmenté de 1,9 % après que la société de tests de produits a reconfirmé ses prévisions pour 2024.

Les ventes au détail britanniques ont baissé de 2,3 % en avril, alors que les sondages Reuters prévoyaient une baisse de 0,4 %, le temps pluvieux ayant détourné les consommateurs des magasins de vêtements et de sport.