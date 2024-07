Les actions britanniques ont débuté la semaine sur une note positive suite à une série de mises à jour d'entreprises optimistes, tandis que les investisseurs ont évalué l'impact de la décision du président américain Joe Biden de mettre fin à sa campagne de réélection.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 0,5 %, tandis que l'indice FTSE 250 a gagné 0,3 %, les deux indices ayant rebondi après les baisses enregistrées vendredi.

Les principaux indices de Wall Street ont progressé, les investisseurs évaluant les chances d'un second mandat pour le candidat républicain Donald Trump lors de l'élection du 5 novembre, après que M. Biden

s'est retiré

de la course.

"Si vous espériez que les marchés abordent la nouvelle semaine en ayant éliminé une grande partie de la volatilité de la semaine dernière, c'est ce que vous avez vraiment obtenu", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef du marché chez IG Group.

La plupart des sous-secteurs ont progressé, le marché se remettant des baisses enregistrées vendredi à la suite de la publication de données décevantes sur les ventes au détail au Royaume-Uni et de l'affaiblissement des prix des matières premières.

La publication du produit intérieur brut américain et des données sur l'inflation plus tard cette semaine pourrait éclairer la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale, les investisseurs se tournant également vers les bénéfices des géants de Wall Street, y compris Alphabet et Tesla, pour orienter le marché.

Rentokil a bondi de 7,8 % pour atteindre le sommet du FTSE 100 après qu'un rapport ait indiqué que l'ancien chef de BT Group, Philip Jansen, travaille sur une offre publique d'achat financée par des capitaux privés pour l'entreprise de lutte contre les nuisibles.

Entain a grimpé de 1,8 % après que le groupe de paris sportifs et de jeux ait déclaré que Gavin Isaacs avait été nommé à la tête de l'entreprise, à compter du 2 septembre.

Mettant la pression sur l'indice des valeurs moyennes, Wizz Air a chuté de 10 % après que son homologue irlandais Ryanair ait manqué ses estimations de bénéfices trimestriels.

Ocado a bondi de 12,2 % après que le supermarché en ligne et le groupe technologique aient déclaré que son partenaire américain Kroger avait passé une commande pour une large gamme de nouvelles technologies automatisées. (Reportage de Purvi Agarwal et Roshan Abraham à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K et Paul Simao)