Les actions britanniques en route pour la meilleure semaine depuis la mi-mars

Le FTSE 100 a augmenté de 0,1 % et la plupart des marchés européens semblent prêts à terminer la semaine en hausse, profitant de la reprise de Wall Bourse après que les minutes de la Réserve fédérale aient suggéré qu'elle pourrait mettre en pause ses hausses de taux rapides plus tard cette année. [MKTS/GLOB]

Les mineurs mondiaux cotés au Royaume-Uni, tels que Glencore, Rio Tinto et Antofagasta, ont augmenté d'environ 2 % chacun, les prix du cuivre et du minerai de fer ayant été stimulés par un dollar plus faible. [IRONORE/] [MET/L]

Cependant, les majors pétrolières telles que BP et Shell ont glissé d'environ 1% après que la Grande-Bretagne ait annoncé jeudi une taxe exceptionnelle de 25% sur les bénéfices des producteurs de pétrole et de gaz.

Les producteurs d'électricité tels que SSE, Centrica et Drax ont chuté entre 2,7 % et 3,7 %, tandis que Harbour Energy, le plus grand producteur britannique de pétrole et de gaz de la mer du Nord, a chuté de 6,7 % et EnQuest de 8,6 %.

"La grande secousse sera de savoir comment les investisseurs des grandes sociétés pétrolières et gazières britanniques comme BP et Shell se sentiront face aux impôts exceptionnels", a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste principale des actions chez Hargreaves Lansdown.

"Bien que ce ne soit pas un problème à long terme pour les bénéfices, l'incitation à investir leurs bénéfices pourrait voir les dividendes rognés."

L'indice FTSE 250 midcap, à orientation nationale, a gagné 0,5 %, le groupe de transport FirstGroup Plc ayant prolongé ses gains pour une deuxième journée après avoir suscité l'intérêt d'une société d'investissement pour un rachat.

Les indices FTSE 100 et FTSE 250 devaient afficher leurs plus gros gains hebdomadaires depuis plus de deux mois, les banques et les détaillants fournissant la plus forte impulsion.

Les détaillants ont gagné cette semaine après que le nouveau paquet de 15 milliards de livres (19 milliards de dollars) de soutien du gouvernement pour les ménages ait stimulé les espoirs de plus de dépenses.

La société de livraison de repas Deliveroo a glissé de 2,4 % après que JPMorgan a abaissé le titre à "neutre".