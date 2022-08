Les actions britanniques prolongent leur série de gains, HSBC bondit après les résultats.

L'indice de référence FTSE 100 a grimpé de 1,1% à 0721 GMT après avoir atteint des sommets de sept semaines vendredi.

HSBC a bondi de 5,9% après que la plus grande banque d'Europe a annoncé un objectif de rentabilité plus élevé et des perspectives de dividendes plus élevées et a repoussé la proposition de l'actionnaire principal Ping An Insurance Group Co of China de se scinder.

L'indice bancaire élargi a gagné 1,5 %.

Pearson a progressé de 5,6 %, le groupe éducatif ayant réitéré ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année et déclaré que sa nouvelle structure intégrée sous la direction d'Andy Bird l'aidait à réduire ses coûts et à accroître son chiffre d'affaires.

L'indice des valeurs moyennes à orientation nationale a gagné 1,6 % après avoir enregistré un sommet de sept semaines la semaine dernière.

Quilter a bondi de 13,8 % après qu'un rapport médiatique ait indiqué que NatWest Group envisageait une offre pour le gestionnaire de fonds.

Les attentes du public britannique en matière d'inflation ont à nouveau chuté en juillet, selon une enquête, ce qui pourrait inciter la BoE à augmenter les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage seulement cette semaine.