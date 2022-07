Les actions britanniques rebondissent alors que les investisseurs pèsent l'incertitude politique

Le FTSE 100 était en hausse de 2,2%, à 0728 GMT, et l'indice FTSE 250, axé sur le marché intérieur, a ajouté 1,9%.

La livre sterling a légèrement progressé après avoir atteint mardi son plus bas niveau depuis deux ans suite à la démission abrupte du ministre britannique des finances, Rishi Sunak, qui a plongé le gouvernement de Johnson dans une crise. [GBP/]

Les actions de sociétés internationales telles qu'AstraZeneca, Diageo et Unilever, qui ont tendance à bénéficier d'une livre sterling plus faible, ont augmenté entre 1 et 2 %.

La société de recrutement Robert Walters a grimpé de 4,1% après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux attentes du marché, dans un contexte de reprise de l'embauche permanente dans le monde entier.

Le gestionnaire d'actifs britannique Abrdn a bondi de 6,7 % après avoir lancé un programme de rachat d'actions d'une valeur de 300 millions de livres (359,16 millions de dollars).

(1 $ = 0,8353 livre)