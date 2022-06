Les actions britanniques restent stables avant les réunions des banques centrales ; Wizz Air dégringole

Le FTSE 100, riche en matières premières, a progressé de 0,1 %, grâce aux gains de Shell et de BP, qui ont augmenté respectivement de 0,8 % et de 1,1 %.

Ces actions ont suivi les prix du brut, qui ont progressé dans l'attente d'un rapport faisant état de faibles stocks de pétrole aux États-Unis et d'une demande solide pour la prochaine saison de conduite. [O/R]

L'indice des valeurs moyennes à orientation nationale est resté stable.

Jeudi, les marchés s'attendent à ce que la Banque centrale européenne pose les jalons d'une hausse rapide des taux. Les marchés monétaires ont augmenté leurs paris sur les hausses de taux mercredi pour évaluer à 75 points de base les hausses de la BCE d'ici septembre. [ECBWATCH]

Parmi les actions, Wizz Air a chuté de 2,5 % après que la compagnie aérienne a prévu une perte d'exploitation pour le premier trimestre de l'année fiscale en cours et a annoncé une perte annuelle plus importante en raison de pénuries de personnel dans les aéroports et de problèmes de chaîne d'approvisionnement.