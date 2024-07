Les actions londoniennes ont terminé la semaine en baisse dans le contexte d'une panne informatique mondiale vendredi, les investisseurs évaluant la chute des ventes au détail en juin, tandis que les actions liées aux matières premières ont chuté, suivant les baisses des prix du cuivre, de l'or et d'autres métaux.

L'indice FTSE 100 a baissé de 0,6 %. L'indice des valeurs moyennes FTSE 250 a perdu 0,8 %. Les deux indices ont interrompu deux semaines de gains consécutifs.

Le groupe LSEG, qui gère la Bourse de Londres, a déclaré que sa plateforme d'informations et de données Workspace, son service d'informations réglementaires et ses prix au comptant et à terme pour les devises étaient en baisse de 0,5 %.

ont été affectés

par la panne causée par un "problème technique global d'une tierce partie".

À la mi-journée à Londres, la plupart de ces problèmes semblaient avoir été résolus. Les opérations sur titres à la Bourse de Londres n'ont pas été affectées.

Les valeurs minières ont pesé lourdement sur l'indice des valeurs vedettes, les prix des métaux précieux et des métaux de base ayant chuté en raison de la faiblesse de la demande chinoise et des attentes d'une réduction des taux d'intérêt américains en septembre.

Les mineurs de métaux précieux ont chuté

0.8

%, Fresnillo ayant chuté de 1,4 %, parallèlement à la baisse des prix de l'or au comptant.

Les mineurs de métaux industriels ont baissé de 1,7 % après que les prix du cuivre ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de trois mois en l'absence de mesures de relance de la part de la Chine.

Les valeurs de l'aérospatiale et de la défense ont été les seules à sortir du lot avec un gain de 0,7 % dans un contexte de baisse générale après que des cadres supérieurs d'entreprises de défense britanniques, dont BAE et Babcock, ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy pour discuter de la nécessité d'accroître le soutien militaire à son pays dans le conflit qui l'oppose à la Russie.

Les investisseurs ont analysé les données sur les ventes au détail nationales qui ont montré une baisse plus importante que prévu de 1,2 % en juin, suite à des données plus lentes sur la croissance des salaires et l'inflation à l'objectif de 2 % de la Banque d'Angleterre.

Les données sur les ventes au détail ont fait grimper les paris sur une réduction en août à 43 %, contre environ 39 % jeudi.

Les biens personnels et les stocks de détail ont chuté respectivement de 5,3 % et de 0,3 %.

Au cours de la semaine à venir, l'attention se portera sur les bénéfices des entreprises aux États-Unis et au Royaume-Uni, et tous les regards se porteront sur les chiffres de l'inflation américaine avant la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les actions de l'assureur non-vie Beazley Plc ont également chuté de 3,3 %, ce que les analystes de RBC ont attribué aux craintes de pertes liées à la panne du cloud de Microsoft. (Reportage de Purvi Agarwal et Roshan Abraham à Bengaluru ; rédaction de Sohini Goswami et Andrew Heavens)